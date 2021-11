Piacenza calcio – I risultati del settore giovanile biancorosso

La Primavera 4 del Piacenza calcio di mister Tretter ha scontato un turno di riposo in questo fine settimana e tornerà in campo nel prossimo weekend per la gara contro la Pergolettese. Le squadre Under 17 e Under 15 hanno sfidato entrambe il Fiorenzuola al “Gianni Rubini”: i ragazzi di mister Giacobone sono stati raggiunti nel finale, con gli ospiti che hanno realizzato la rete dell’1-1 all’88’ dopo che in avvio di ripresa Mattioli ha portato avanti i biancorossi; il gruppo guidato da Bertolini si è imposto per 2-0 grazie alle reti di Riboni e Macchitella.

Sconfitta casalinga per l’Under 14 che si arrende 1-4 contro la Spal, di Herzuah il goal della bandiera. Due vittorie nel doppio confronto contro le squadre femminili del Modena: le ragazze del gruppo Under 15 hanno vinto di misura grazie alla rete di Ferrari; l’Under 12 si è imposta 3-2 sulle pari età dei gialloblu. Infine l’Under 12 e l’Under 11 hanno trionfato entrambe nel quadrangolare “Memorial Scarpanti”, disputatosi a Zorlesco contro Fiorenzuola, Crema e Fanfulla.

UNDER 17

PIACENZA CALCIO vs FIORENZUOLA 1-1

PIACENZA: Fossati, Napoletano, Piacentini, Travini, Mantegazza, Odierno, Dalcerri (74’ Klasnetic), Sollini, Salsa (46’ Mattioli), Bassanini, Cabella (46’ Ghilardotti). All. Giacobone

FIORENZUOLA: Malatesta, Corti, Fumagalli, Preda (70’ Artese), Harunaj; Portosalvo, Ramponi, Avitabile, Valentini (46’ Concari), Molinari (90’ Munafò), Contini (58’ Aracri). All. Dall’Igna

MARCATORI: 47’ Mattioli; 88’ Concari

UNDER 15

PIACENZA CALCIO vs FIORENZUOLA 2-0

PIACENZA: Muzio, Parmesani (51’ Granata), Serdani, Maserati (64’ Diawara), Costantini (49’ Granata), Delmiglio (61’ Amon), D’Angelo (65’ Ciotola), Rossi (61’ Savoretti), Macchitella, Velardi (65’ Montebelli), Riboni (51’ Curti). All. Bertolini

FIORENZUOLA: Di Pardo, Maroardi (65’ Nuzzo), Massari, Magistrali (65’ Morosan), Mangano, Alizoni, Gualazzi (56’ Ibraj), Borrelli, Ferrari (40’ Ambretti), Aramini, Galli. All. Araldi

MARCATORI: 25’ Riboni; 63’ Macchitella

UNDER 15 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO vs MODENA 1-0

PIACENZA: Inzani, Sejda, Lomi, Fioretti, Gemelli, Vezzulli, Piselli, Teodori, Ferrari, Fornari, Atria. All. Luzi

MARCATORI: Ferrari

UNDER 14

PIACENZA CALCIO vs SPAL 1-4

PIACENZA: Burgazzoli, Muzio (Papamarenghi), Asciano (Spelta), Vitale (Demartini), Terzi, Cavalli, Simeone (Hohota), Carrettoni, Herzuah, Di Tanto, Pizzi (Pugliese). All. Chierici

MARCATORI PIACENZA: Herzuah

UNDER 12 FEMMINILE – CAMPIONATO NAZIONALE

PIACENZA CALCIO vs MODENA 3-2 (risultato FIGC)

PIACENZA: Lodigiani, Laurenzano, Antonelli, Lombardelli, Pradelli, Ammendola, Vallara, Merluzzo. All. Bocchi