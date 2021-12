Piacenza calcio, i risultati del settore giovanile: la Primavera cade 3-2 nel derby

Seconda sconfitta in campionato per la Primavera 4 del Piacenza calcio che cade contro il Fiorenzuola. Il match termina 3-2 ma i ragazzi di mister Tretter escono dal campo comunque a testa alta. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Borsatti, in avvio di ripresa i giovani biancorossi vengono prima ripresi e poi superati dalla squadra di casa, riescono poi a trovare il pareggio all’82’ grazie al rigore trasformato da Ziliotti, ma a tre minuti dal termine incassano la rete decisiva che sancisce la vittoria del Fiorenzuola.

Nel doppio recupero con il Lecco arrivano un pareggio e una sconfitta. L’Under 17 perde 1-2 nonostante il vantaggio iniziale di Gandolfi; i ragazzi dell’Under 15 ottengono un punto grazie al 2-2 finale, in goal Curti e Velardi. L’Under 17 femminile si impone in trasferta sul campo dell’Imolese. La squadra guidata da Imprezzabile vince 2-6 grazie alle reti di Bossi, Chiesa, Garbazza Sofia, Bottini, Riva e Indelicato.

PRIMAVERA 4

FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO 3-2

FIORENZUOLA: Maini, Brusamonti (76’ Libonati), Bernardi, Colleoni, Maselli, Gazzola, Kashari F. (60’ Parenti C.), Caffarra (76’ Kashari E.), Anelli (70’ Spagnolo), Giallombardo, Cecere (60’ Guglielmetti). All. Turrini.

PIACENZA: Galletti, Cloralio, Ruiz, Villoni, Borsatti, Ghisoni, Russo (76’ Fedeli), Boffini, Compaore A., Ziliotti, Hrom. All. Tretter.

MARCATORI: 44’ Borsatti, 52’ Anelli, 78’ Giallombardo, 82’ rig. Ziliotti, 87’ Kashari E.

UNDER 17

PIACENZA CALCIO – LECCO 1-2

PIACENZA: Fossati, Napoletano, Bonafè (66’ Travini), Gandolfi, Mantegazza (91’ Monaco), Piacentini, Ghilardotti (46’ Sollini), Carollo (66’ Mattioli), Salsa (46’ Bassanini), Dalcerri, Cabella. All. Giacobone

LECCO: Fall, Zulli, Greco (74’ Berti), Felice, Oliva, Moscheo, Famiglietti (82’ Lanotte), Trevisan (66’ Bertolo), Romito (82’ Cani), Ceola (66’ Di Pietro), Ranfi. All. Vicinanza

MARCATORI: 21’ Gandolfi; 56’ Felice; 68’ Di Pietro

UNDER 17 FEMMINILE

IMOLESE – PIACENZA CALCIO 2-6

PIACENZA: Bellani, Bozzetti, Tanzi, Bottini, Bono, Bossi, Vallavanti, Riva, Indelicato, Chiesa, Orsi, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Rancati, Napolitano. All. Imprezzabile

MARCATORI: Bossi; Chiesa, Garbazza S., Bottini, Riva, Indelicato

UNDER 15

PIACENZA CALCIO – LECCO 2-2

PIACENZA: Muzio, Serdani (36’ Parmesani), Granata, Maserati, Costantini, Delmiglio, Rossi, Curti, Macchitella (51’ D’Angelo), Velardi, Riboni (36’ Montebelli). All. Bertolini

LECCO: Costant, Zagari (46’ Silvestri), Colantonio (69’ Zucca), Nocito, Parizzi, Gramegna, Artese (36’ Fochesato), Meleddu (58’ Bandini), Pirisi, Purita, Borserio Gaggi. All. Cristiano

MARCATORI: 3’ Pirisi; 10’ Curti; 54’ Velardi; 63’ Parizzi.