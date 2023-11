Piacenza – Caldiero Terme LIVE dalle 14:30

Il Piacenza incontra il Caldiero Terme domenica 19 Novembre allo stadio “Garilli”. I biancorossi vengono dalla sofferta, ma meritata vittoria esterna con il Ponte San Pietro, decisa dal super gol di D’Agostino, e la gara interna con gli attuali secondi in classifica può essere l’occasione per il Piacenza di mantenere l’entusiasmo acquisito domenica scorsa e di riaccendere le speranze della tifoseria, nonostante i numerosi infortunati, un problema che persiste da tempo in casa Piacenza, ma che la dirigenza sta cercando di risolvere, anche grazie ai due innesti ufficializzati in settimana, Amadou Touré e Facundo Marquez.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob , Baudouin, Del Dotto, Artioli, Touré, Gerbaudo, Andreoli, Kernezo, D’Agostino, Marquez. All Rossini.

Il prepartita