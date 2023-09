Piacenza – Casatese, 1-2 LIVE Recino riapre la gara, biancorossi in 10

C’è voglia di rivalsa nello staff e nella squadra. Il Piacenza è bruscamente caduto al primo ostacolo, battuto dalla Caratese. Oggi ha l’obbiettivo di riscattarsi e tornare immediatamente ai tre punti. Al “Garilli” arriva la Casatese, formazione ancora a secco di successi in questo campionato, ma autrice di una serie di stagioni importanti in questa categoria.

La partita

Le formazioni

Piacenza (4-3-3) – Moro; Iob, Baudouin, Silva, Santella; Artioli, Corradi, Andreoli; Kernezo, Recino, D’Agostino. A disposizione: Maianti, Del Dotto, Tortelli, Gerbaudo, Ndoye, Bachini, Berton, Hrom, Castro. All.: Maccarone.

Casatese: Picarelli, Scipione, Comberiati, Romano, Gulinelli, Videkon, Strada, Mendola, Caraffa, Isella, Stefanoni. A disposizione: Maffi, Perego, Oppizzi, Pozzoli, Colombo, Serra, Seria, Cargiolli, Silvano. All.: Commisso.

Il primo tempo



Iniziata al “Garilli”: maglia biancorossa per i locali, maglia azzurra per la Casatese.

3′ Corradi prova il tiro dalla distanza. Palla out di un paio di metri. Piacenza che parte fortissimo ed è stabilmente nella trequarti ospite.

4′ Ospiti subito in vantaggio: Strada si invola, prova la percussione centrale, entra in area ed in un fazzoletto elude tre uomini dopo aver vinto un rimpallo ed infila Moro. Piacenza – Casatese 0-1

7′ Primo corner per il Piacenza. D’Agostino finisce in fuorigioco sugli sviluppi.

9′ Angolo per il Piacenza, Silva va di testa, schiaccia il pallone, ma c’è la grande parata di Picarelli

14′ Silva esce in barella dopo uno scontro di gioco. Al suo posto entra Del Dotto

16′ Terzo corner per il Piacenza, Andreoli viene anticipato e c’è rimessa laterale in zona offensiva.

19′ Occasionissima per il Piacenza: Corradi ci prova dal limite. Un bellissimo tiro a giro che si spegne di poco a lato. Picarelli non ci sarebbe mai potuto arrivare.

23′ Due corner consecutivi per la Casatese che ora si fa vedere dalle parti di Moro.

30′ Molta tensione nei giocatori del Piacenza, sotto con l’ultima in classifica al “Garilli”

30′ Punizione per il Piacenza. Una sorta di corner corto sul lato destro . Corradi si incarica della battuta. Tiro rasoterra e deviazione in corner dopo il contro cross di Del Dotto. Nulla di fatto

40′ Punizione per il Piacenza dalla sinistra. Rinvio della difesa locale.

45′ Cross di D’Agostino, Artioli commette fallo sul portiere.

Finisce il primo tempo. Piacenza sotto dopo il gol subito al 4′ da parte di Strada. Solo due squilli da parte di Silva, poi uscito in barella e di Corradi. Per il resto la squadra pare troppo nervosa ed incapace di servire in maniera positiva il suo attaccante Recino.

Secondo tempo

Entrano Castro e Gerbaudo, nel Piacenza. Fuori Kermezo ed Artioli.

47′ Del Dotto viene espulso per fallo da ultimo uomo su Caraffa.

48′ Sugli sviluppi della punizione c’è una deviazione della barriera. Moro in due tempi fa sua la sfera dopo il corner.

49′ Andreoli entra in area e viene messo giù! Calcio di rigore per il Piacenza! D’Agostino fallisce dagli 11 metri

53′ Andreoli ci prova dal limite. Palla alta sopra la traversa.

55′ Corner per la Casatese: Isella di testa batte Moro. Piacenza – Casatese 0-2

60′ Entrano Bachini e Ndoye, fuori Corradi e Andreoli

64′ Entra Pozzoli per Scipione (Casatese)

66′ Gerbaudo prova il cross sul secondo palo, ma Castro non c’arriva.

68′ Entrano Colombo e Cargiolli (Casatese)

70′ Punizione per il Piacenza. Castro la mette in mezzo e Recino di testa riapre la partita Piacenza – Casatese 1-2.