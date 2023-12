Piacenza – Castellanzese LIVE dalle 14:30

Dopo il pareggio a Verona con Clivense, i biancorossi sono pronti a tornare in campo domenica 10 Dicembre al ‘Garilli’ contro la Castellanzese. Il Piacenza vuole tornare alla vittoria e la gara contro gli attuali tredicesimi in classifica è un’opportunità per ritrovare i 3 punti e raggiungere il sesto risultato utile consecutivo. Rossini, però, in questa 17^ giornata, non potrà contare su due dei titolari più affidabili delle ultime gare dei piacentini: Kernezo, fermo ai box per un problema muscolare che, secondo quanto riportato, dovrebbe tenerlo lontano dai campi da gioco per 3 settimane, e Baudouin, espulso durante l’ultima giornata per un brutto episodio che gli costerà 3 giornate di squalifica.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Del Dotto, Silva, Artioli, Bassanini, Gerbaudo, Andreoli, Castro, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Il prepartita