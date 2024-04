Piacenza – Clivense LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Mancano 4 giornate e i biancorossi sono in vetta, ora gli uomini di Rossini sono padroni del proprio destino: Piacenza pronto a tornare al “Garilli” da capolista contro la Clivense, dopo la bella vittoria di Brusaporto. Tante buone notizie per Rossini in queste ultime giornate per raggiungere la Serie C, magari con qualche giornata di anticipo: i piacentini ritrovano Somma, dopo la squalifica, e Bassanini torna a completa disposizione.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Somma, Artioli, Bassanini, Bachini, Corradi, Ndoye, D’Agostino, Recino. All. Rossini.

Il prepartita