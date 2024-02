Piacenza – Club Milano LIVE dalle 14:30

Dopo più di 20 giorni di stop, conditi da polemiche e partite rinviate, i biancorossi tornano in campo oggi Domenica 25 Febbraio contro il Club Milano. Dopo la sconfitta per mano del Desenzano, gli uomini di Rossini sono determinati a ritrovare la vittoria, che non arriva da Gennaio, in vista della decisiva gara di mercoledì contro la capolista Arconatese. La coperta, però, è corta per i piacentini: Rossini dovrà far fronte a numerosi indisponibili, tra cui D’Agostino, uomo chiave per i biancorossi che, dall’arrivo del nuovo tecnico, è sempre partito titolare.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Somma, Artioli, Kernezo, Corradi, Andreoli, Bassanini, Marquez, Recino. All. Rossini.

Il prepartita