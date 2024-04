Piacenza Collettiva 2024, i valori della Resistenza e del Lavoro in una serie di eventi. Cuncertass il 30 aprile e 1° maggio – AUDIO

Piacenza Collettiva 2024, rassegna di Cgil, Arci e Anpi che unisce i valori della Resistenza e del Lavoro dal 25 aprile a mercoledì 1 maggio.

Una settimana di eventi, musica, teatro, e la due-giorni del Cuncertass alla Coop di Sant’Antonio. Nella seconda edizione dell’evento sono previsti: 20 concerti live, contest del panino del lavoratore, buon cibo e buon bere.

Seconda edizione– commenta Mattia Motta, Responsabile della comunicazione di Cgil Piacenza – di questa settimana di popolo e di festa. I temi della della Resistenza e del Lavoro sono importanti perché sono i valori fondanti della nostra Costituzione. Quindi riscoprire e rilanciare verso i giovani questi valori per noi, Cgil, Arci e Anpi, è fondamentale. Vogliamo anche farli un po’ riscoprire perché non dobbiamo dare nulla per scontato.

Programma Piacenza Collettiva 2024

Servizio di ristoro

Quando: martedì 25 aprile, dalle ore 12.00

Dove: Piazzetta Pescheria e Piazza Cavalli‍, portici di Palazzo Gotico.

Canti di Resistenza, popolari e d’autore

Quando: giovedì 25 aprile, ore 14.00

Dove: Piazzetta Pescheria e Piazza Cavalli‍, portici di Palazzo Gotico

Concerto di Davide Cignatta e Alessandro Colpani.

Canti per la pace

Quando: giovedì 25 aprile, ore 15.45

Dove: Piazzetta Pescheria e Piazza Cavalli‍, portici di Palazzo Gotico

Coro di voci bianche del Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini; al pianoforte Francesco Degli Antoni. Direttore: Giorgio Ubaldi.

La Resistenza piacentina nelle ultime ricerche storiche

Quando: giovedì 25 aprile, ore 16.45

Dove: Piazzetta Pescheria e Piazza Cavalli‍

Con interventi degli autori.

Concerto del complesso Combat-Folk pavese Corte dei Miracoli

Quando: giovedì 25 aprile, ore 17.30

Dove: Piazzetta Pescheria e Piazza Cavalli‍.

I TUBOCATODICO presentano WORK IM-PROGRESS

Quando: venerdì 26 aprile

Dove: circolo Arci Belleri, C.so Vittorio Emanuele 299

Il vostro capo vi vessa, il collega non la smette mai di parlare, sei sotto pagato e ad un passo dalla pensione sei ancora precario?

Questo è lo spettacolo che fa per te. Potrai sfogare le tue frustrazione con i 5 attori che si alterneranno sul palco per dar vita a varie storie costruite al momento grazie ai suggerimenti del pubblico.

Striscioni di solidarietà – Laboratorio di cucito

Quando: sabato 27 aprile, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16

Dove: Circolo Rathaus, Via Giordani 4

Se le manifestazioni fossero una festa (e spesso lo sono, anche se sovente colme di rabbia per le storture di questi tempi) allora gli striscioni e i cartelli sono l’anima della festa. Per Piacenza Collettiva 2024, il circolo Arci Rathaus propone un laboratorio di cucito per creare striscioni per le manifestazioni “e proclamare che i diritti de* lavorator* sono diritti umani”.

Cinema al lavoro – After Work di Erik Gandini (77’)

Quando: domenica 28 aprile, ore 21.30

Dove: salone Nelson Mandela, via XXIV Maggio, 18

Il lavoro è molto importante, ma viviamo per lavorare? E cosa faremo quando non dovremo più lavorare causa rivoluzione dell’automazione e dell’intelligenza artificiale?

Dal regista di Videocracy. Tra le personalità intervistate figurano Noam Chomsky ed Elon Musk.

Salmodia della Speranza di David Maria Turoldo

Quando: lunedì 29 aprile, ore 21.30

Dove: salone Nelson Mandela, via XXIV Maggio, 18

Musica al lavoro festeggia i 20 anni con lo straordinario spettacolo a ingresso gratuito con Moni Ovadia: Salmodia della Speranza, di David Maria Turoldo.

Con Ovadia voce recitante, Erio Reverberi al violino, GianPietro Marazza alla fisarmonica e Luca Garlaschelli al contrabbasso.

Cuncertass 30 aprile e 1 maggio

Ventisette progetti artistici in due giornate tra band, acustici, dj. Parte del meglio della scena musicale delle nostre lande. In tutte le età e tutte le sfumature. Dalla canzone d’autore al punk, dall’elettronica alla psichedelia all’hip-hop, dal garage al rock’n’roll al post-rock, tra pizzichi di blues, spruzzate di soul.

E’ tutto pronto per la 16esima edizione del Cuncertass, in programma il 30 aprile e il Primo Maggio 2024 alla coop di Sant’Antonio, organizzato da Cgil di Piacenza e Arci. E per la prima volta, Primo Maggio alle 12:30 la “pastiasciuttata del lavoro”. Invece dei “grandi ospiti” musicali, nel programma del sedicesimo Cuncertass spazio alle band locali. Un bisogno condiviso: la necessità di un festival con specifici connotati territoriali.

“Il territorio piacentino è ricco di rassegne, festival, eventi, proposte artistiche nazionali e internazionali anche altisonanti per tutti i gusti. Ma è rimasto tristemente orfano di quell’indimenticata creatura chiamata Tendenze che per 25 anni ha cresciuto e fatto crescere la scena musicale nostrana e delle province limitrofe insieme a migliaia di spettatori. Oggi il Cuncertass nel suo piccolo si ripropone ancora come un generatore e rigeneratore di connessioni, un’occasione di incontro e mescolanza tra band, musicisti e pubblico delle più disparate provenienze e caratteristiche sociali. Risponde all’urgenza percepita di rifare massa senza tanti fronzoli, riassaporando, insieme, facendo ciascuno la propria parte, il valore di quello che abbiamo sotto il naso, senza ascoltare tutte le sirene, senza andare a cercare troppo lontano”.

E’ un palinsesto quasi del tutto inedito. Tra pochi e ben motivati ritorni, la maggior parte dei nomi sono “prime volte” al Cuncertass. Un altro segno distintivo. Cercare, stanare, scegliere, equilibrare. Dare spazi. Ci ricorda quanta musica, varietà, movimento e qualità ci sia tra Piacenza, provincia e limitrofi.

Il 30 aprile apertura porte alle ore 12:30 con la pc si comincerà a suonare alle ore 19,. Il 1° maggio la maratona di sempre comincerà molto presto, alle 15. Entrambi i giorni il palco sarà idealmente diviso in due. Da una parte le band, dall’altra i progetti individuali e in duo che si esibiranno durante i cambi palco per una maratona musicale no-stop ricchissima. Promettiamo due giornate in escalation: una volta entrati non riuscirete ad andarvene prima di aver goduto sino all’ultima nota. I generi si daranno il cambio in un crescendo destinato come sempre, dopo una certa ora in poi, anche e soprattutto a far ballare, sempre con i beat giusti.

Novità, le primissime postazioni del 1.5 saranno marchiate #highschoolband, due ore dedicate alle band studentesche grazie anche alla molto partecipata “call” sostenuta con la preziosa collaborazione dello studente Ionut Cenusa del Liceo Respighi. Un gesto tangibile per ricucire gli strappi generazionali fisiologici di questi tempi e ricreare nella nostra invidiabile scena musicale quella sana vicinanza e compartecipazione tra mondi fatta innanzitutto di conoscenza, consapevolezza, poi di supporto e di scambio reciproco, che nel recente passato ne è stata a lungo uno dei più fecondi punti di forza e di sviluppo.

Altra novità, un atteso ritorno. Il 1.5 alle 16.30 si disputerà nuovamente il contest culinario dal basso “Il panino del lavoratore”. Partecipazione gratuita e aperta a tutti, premi ricchi (un pranzo o cena per due persone) messi gentilmente a disposizione dai due giudici assaggiatori, Martina Chiodaroli di Food Love (per la categoria panini vegani) e Lorenzo “Il Lolly” Groppi di Lolly’s Pizza e Focaccioni (per la categoria panini onnivori). In allegato dettagli e regolamento.

Molto atteso anche il ritorno di BangBangRadio.it, la web radio di Casalpusterlengo famosa nelle province del territorio anche per l’appassionata attività in diretta live dai migliori festival. Seguiranno tutta la giornata del 1.5 con le loro interviste, competenza, simpatia, coinvolgimento, divertimento e approfondimento con gli artisti in cartellone e tutti i presenti.

Ulteriori novità di questa edizione, la “pastasciuttata del lavoro” alle 12.30, il 1° maggio e la mostra “Striscioni di solidarietà”, ossia il prodotto del laboratorio che il circolo Arci Rathaus ha realizzato per Piacenza Collettiva.

Un ringraziamento particolare all’artista Emilio EMX Solenghi che anche quest’anno ha donato un disegno, una sua opera per l’illustrazione del Cuncertass e per lanciare un chiaro messaggio di musica e di pace contro un’escalation bellica che ci preoccupa e ci obbliga ad alzare il volume.

Da ultima, ma non meno importante, non una novità ma una grande conferma. Nelle due giornate a tutte le ore, stand gastronomici e bar come tradizione vuole, ghiotti (con opzioni vegetariane e vegane) e a prezzi popolari. Due giorni di bella festa, di belle persone e di bella musica, va così da vent’anni. E in caso di pioggia, avremo la testa al coperto.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IL PROGRAMMA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• MARTEDI 30 APRILE • live start H 19.00

KYMO | SIMONE SCRIVANI | MY BICYCLE KEYS | S.U.M.O. | ALESSANDRO COLPANI | LOCKSOVER | THE ARVIK | THE LEM TALES | TRYPTAMIN | PSICADELICA (Malle & Dj Tenji)

• MERCOLEDI 1° MAGGIO • live start H 15.00

SBRAISERS | trio LUPI – LISCO – GASPARINI | YOUNG GUNS | SOURGRAPES | AEUFENIC | CLOSE BUT NO CIGAR | SANTAMADDALENA | ERICA OPIZZI & ANTONIO AMODEO | LOAD REJECTION | KOKADAME | WARM MORNING brothers | THE SKINT DUDES | LAMOUREUX | MUSIC FROM NEPTUNE | THE BACKDOOR SOCIETY | THE LINK QUARTET | GIANNI FUSO dj

• BAR & CUCINE • TALKs • BANGBANGRADIO.it in diretta il 1.5 • STRISCIONI DI SOLIDARIETA’ mostra feat. Arci Rathaus