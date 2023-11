Piacenza – Crema LIVE alle 14:30

Il Piacenza torna in campo domenica 5 Novembre al “Garilli” contro Crema, per la prima volta dopo l’esonero dell’ex C.T. Massimo Maccarone. I biancorossi sono attualmente all’ottavo posto in classifica a -8 dalla vetta e vengono da 3 sconfitte consecutive segnando solamente un gol e subendone 4. Dopo l’ultima uscita a Legnano, dove i biancorossi sono usciti sconfitti, la società ha deciso di sollevare Maccarone dall’incarico di allenatore dei biancorossi, a cui è subentrato Stefano Rossini.

Un nuovo inizio per il Piacenza Calcio che spera di tornare al più presto nella parte alta della classifica, partendo già dalla gara contro Crema.

La Partita

Primo tempo

Le formazioni

Piacenza (4-4-2): Moro; Canale, Baudouin, Del Dotto, Santella; Artioli, Gerbaudo, Andreoli, Ndoye; D’Agostino, Recino. All Rossini

Crema: Ziglioli, Accorsini, Abba’, Baggi, Lussignoli, Cerri, Grasso, Tomella, Gallo, Russo, Lovaglio. All Danese

Il pre partita