Piacenza da scoprire, il 5 febbraio visita all’oratorio di San Rocco

Domenica 5 febbraio 2023 alle ore 15.30 tornano gli appuntamenti di «Piacenza da Scoprire», un anno di esperienze alla scoperta di una città mai vista, nate dalla collaborazione tra CoolTour s.c., Kronos – Museo della Cattedrale e l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

Nel centro cittadino sorge l’oratorio cinquecentesco di San Rocco, un edificio che nonostante la sobria veste esterna rivela al suo interno una preziosa decorazione a stucco che stupisce il visitatore. Un piccolo gioiello ancora sconosciuto a molti che, con le sue opere pittoriche e scultoree sei e settecentesche, come il Crocifisso di Giovanni Sceti, ha molto da svelare.



La visita prevede l’accesso esclusivo all’antica cripta edificata all’altezza della strada in epoca romana, un ambiente sotterraneo “invisibile” a coloro che entrano in chiesa, usato un tempo dalla Confraternita di San Rocco anche come sepolcro per i confratelli.

Tale ambiente appartiene con ogni probabilità alla chiesa precedente.



La piccola chiesa di San Rocco (ad angolo tra via Roma e via Legnano), si trova a pochi passi dalla Cattedrale e da Piazza Duomo.

La visita prevede un contributo di partecipazione, è a prenotazione obbligatoria e si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Per conoscere tutti gli appuntamenti in dettaglio e scaricare la brochure pdf è possibile visitare il sito web al seguente link:

http://www.cattedralepiacenza.it/piacenzadascoprire

Info e prenotazioni: cattedralepiacenza@gmail.com, 331 460 64 35 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00)