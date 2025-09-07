Piacenza – Desenzano LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

Dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative dei tifosi biancorossi, con la salvezza matematica ottenuta solo a una giornata dalla fine, il Piacenza è pronto a iniziare la nuova stagione con lo stesso obiettivo della scorsa, la promozione in Serie C, e con tanti nuovi innesti: dal cambio in panchina con il ritorno di Arnaldo Franzini, all’arrivo di nuovi volti per rinforzare il comparto tecnico, come Michele Trombetta e David Lordkipanidze. Di fronte i biancorossi avranno il Desenzano, una diretta rivale per la promozione, il Desenzano. Sta tutto nelle mani dei biancorossi partire forte in questo inizio di campionato per continuare a seguire l’obiettivo che ormai si portano dietro da 4 stagioni.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3): Ribero, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Zaffalon, Potzolu, Taugordeau, Poledri, Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All. Franzini.

Il prepartita

Piacenza – Desenzano, è subito scontro diretto per i biancorossi

