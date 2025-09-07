Piacenza – Desenzano LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

Dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative dei tifosi biancorossi, con la salvezza matematica ottenuta solo a una giornata dalla fine, il Piacenza è pronto a iniziare la nuova stagione con lo stesso obiettivo della scorsa, la promozione in Serie C, e con tanti nuovi innesti: dal cambio in panchina con il ritorno di Arnaldo Franzini, all’arrivo di nuovi volti per rinforzare il comparto tecnico, come Michele Trombetta e David Lordkipanidze. Di fronte i biancorossi avranno il Desenzano, una diretta rivale per la promozione, il Desenzano. Sta tutto nelle mani dei biancorossi partire forte in questo inizio di campionato per continuare a seguire l’obiettivo che ormai si portano dietro da 4 stagioni.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3): Ribero, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Zaffalon, Potzolu, Taugordeau, Poledri, Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All. Franzini.

Il prepartita

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy