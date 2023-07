Piacenza Expo, situazione non florida? Cavalli: “Geofluid e GIS devono ancora arrivare, non si esce dalla pandemia con uno schiocco di dita” – AUDIO

“Con tutto il rispetto per la Corte dei Conti, c’è da tenere in considerazione che i bilanci di Piacenza Expo sono pubblici e che i soci hanno approvato il bilancio durante l’assemblea dello scorso aprile senza nessun problema. Hanno approvato anche il programma preventivo 2023 – 2025 e soprattutto hanno voluto la mia riconferma. Tutti hanno sofferto per la pandemia, e il commercio, teniamo presente, è un volano: non è che finita la pandemia i bilanci possono tornare in ordine con uno schiocco di dita, ci vuole tempo per riavviare tutte le attività”. Giuseppe Cavalli, amministratore di Piacenza Expo, non ci sta all’analisi della Corte dei Conti, secondo la quale la situazione finanziaria dell’ente fieristico piacentino sarebbe “tutt’altro che florida”.

“Una volta ripartita l’attività, abbiamo scelto di non riposizionare subito Geofluid perché era in concomitanza con un’altra importante fiera europea. Quindi, per non entrare in conflitto ed essere penalizzati, abbiamo dovuto riposizionare Geofluid all’anno successivo. Quindi di fatto abbiamo saltato un anno che avrebbe potuto essere immediatamente l’anno del rilancio”.

“Abbiamo avuto un semestre importante e rispetto al budget preventivato siamo sopra circa del 10%. Ci stiamo preparando alla seconda metà dell’anno che prevede appunto Geofluid, che è già stracompleto, prevede GIS (Giornate Italiane del Sollevamento) per il quale abbiamo ricevuto già talmente tante richieste che non sappiamo dove mettere tutti. Abbiamo la nostra fiera del vino”.

“Un conto è il discorso economico sulla carta, un conto il discorso economico-finanziario commerciale, cioè l’indotto che la fiera riversa sul territorio. Un euro della fiera corrisponde a 8 euro sul territorio: la Corte dei Conti considera solo i conti sulla carta, non la territorialità”.