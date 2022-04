Piacenza – FeralpiSalò 0-2: follia Cesarini, Miracoli e Corrado piegano i biancorossi. Le parole di Scazzola – AUDIO

In un “Garilli” sicuramente più pingue di tifosi biancorossi accorsi in ricordo dello scomparso leader della curva Davide Reboli, il Piacenza non riesce nell’impresa di aver ragione della terza forza del campionato FeralpiSalò. Per la verità i piacentini che arrivavano al match dopo due vittorie consecutive sembravano tenere testa ai Leoni del Garda, ma dopo 20 minuti l’equilibrio si spezza. Capitan Cesarini colpisce un avversario con uno schiaffo e viene espulso. Una follia che probabilmente priverà il Piacenza del suo miglior giocatore anche al primo turno dei playoff.

Da quel momento la partita cambia e gli ospiti trovano il gol vittoria: un contropiede, nato da un corner piacentino, viene magistralmente concluso da Miracoli, servito dall’assist di tacco di Corrado. L’ex Simone Guerra fallisce il raddoppio in un paio di occasioni. Nella ripresa il Salò amministra, mentre i locali deficitano ancora dal punto di vista disciplinare: mister Scazzola viene espulso per aver prima protestato, poi spinto Pisano. Nel finale c’è spazio anche per il raddoppio della Feralpi: è Corrado che entra in area da sinistra e con un bel diagonale chiude definitivamente la partita.

Il Piacenza rimane al nono posto ed affronterà nell’ultima giornata di campionato il Seregno, domenica 24 aprile, ore 14:30.

La delusione di Scazzola: “Dopo l’espulsione è cambiata la partita”

La partita

Secondo tempo

Al 91′ Corrado chiude la partita: entra in area dalla sinistra e con un bel diagonale trafigge Tintori. Piacenza – FeralpiSalò 0-2

90′ Segnalati 5 minuti di recupero

85′ Entra Damonte per Guidetti.

83′ Entra Lamesta per Gonzi

70′ Ammonito Pisano (Feralpi), Espulso Scazzola per proteste e per aver spinto lo stesso Pisano.

68′ Entrano GIordano e Bobb, fuori Cosenza e Rossi

58′ Escono Corradi e Siligardi ed entrano Di Molfetta ed Hergeligiu

56′ Cross di Suljic e colpo di testa di Rossi: palla alta sopra la traversa.

53′ Calcio di punizione per il Piacenza, se ne incarica Suljic. Il portiere viene anticipato da un compagno, che devia in corner. Dal segunte angolo è Nava in tuffo di testa sfiora il pareggio.

51′ Entra Rabbi per Munari

51′ Ammonito Legati

46′ Corner per il Piacenza, gli ospiti riescono a rinviare.

Inizia la ripresa al “Garilli”, nessun cambio nelle due formazioni

Il primo tempo

47′ Finisce il primo tempo. Una prima frazione equilibrata fino all’espulsione di Cesarini. Da quel momento gli ospiti hanno preso il sopravvento, trovando anche il vantaggio con Miracoli al 31′

43′ Altra grande occasione per la FeralpiSalò: il piacentino Guerra si trova a tu per tu con Tintori, ma il portiere biancorosso è bravissimo ad “Ipnotizzare” l’avversario e deviare la conclusione.

38′ Nava protegge la palla, poi perde l’appoggio e commette fallo su Siligardi. Punizione molto pericolosa per la FeralpiSalò. Una sorte di corner corto, molto vicino all’area. Siligardi cerca l’eurogol con il tiro diretto in porta, Tintori devia in corner.

32′ Tiro di Corradi, palla che colpisce la traversa, poi Guerra non riesce a chiudere di testa da due passi.

31′ Contropiede della FeralpiSalò con Miracoli che riceve un assist di tacco di Corrado e di piatto trafigge Tintori.

30′ Calcio d’angolo per la FeralpiSalò, grande contropiede del Piacenza, ma il portiere devia devia in corner

24′ Angolo per la Feralpi. Siligardi la mette in mezzo, ma è bravo Cosenza a sventare il pericolo di testa

20′ Espulso Cesarini per uno schiaffo ad un avversario.

19′ Ammonito Cosenza per fallo su Simone Guerra.

18′ Calcio di punizione per la FeralpiSalò: una trentina di metri fuori dall’area, posizione centrale. Se ne incarica Carraro che la mette sul secondo palo, ma c’è un fallo in attacco di Bacchetti.

10′ Tocco fra le linee di Suljic per Rossi, ma è bravo il portiere ad anticipare tutti.

Subito grande ritmo in campo.

1′ Lancio in verticale per Miracoli che cerca Simone Guerra, l’ex biancorosso ci prova di contro balzo, palla fuori di pochissimo

Iniziata al “Garilli”

Le formazioni

Piacenza (4-4-2): Tintori; Cosenza, Nava, Marchi, Parisi; Munari, Suljic, Rossi, Gonzi; Dubickas, Cesarini. All. Scazzola

FeralpiSalò (4-3-1-2): De Lucia; Pisano, Legati, Bacchetti, Carraro, Corrado; Guidetti, Corradi; Siligardi; Guerra, Miracoli. All. Vecchi

