Piacenza – FeralpiSalò, LIVE dalle 14:30

Dopo i due successi consecutivi con Albinoleffe e Lecco il Piacenza è ormai matematicamente qualificato ai playoff. I biancorossi hanno 180′ per provare a migliorare la propria classifica (l’ottavo posto consentirebbe di affrontare il primo turno in casa con due risultati su tre a disposizione). Al “Garilli” serve un’impresa contro la terza forza del campionato FeralpiSalò.

Una partita che i tifosi biancorossi vivono nel ricordo dello storico leader della curva Davide Reboli (leggi qui) per l’occasione la società ha consentito ai sostenitori di entrare gratuitamente al “Garilli”

La probabile formazione

Piacenza 4-4-3: Tintori, Parisi, Cosenza, Nava, Giordano, Munari, Suljic, Rossi, Gonzi, Dubickas, Cesarini. All Scazzola



Il tributo dei tifosi biancorossi a Davide Reboli