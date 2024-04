Grande festa in centro con “Piacenza in Fiore” il 13 e 14 aprile: “Diamo il benvenuto alla primavera” – AUDIO

Dopo la straordinaria edizione dello scorso anno, quest’anno Piacenza in Fiore raddoppia: dal pomeriggio di sabato 13 fino alla sera di domenica 14 aprile la primavera arriverà con tutta la sua bellezza e poesia nel Centro Storico di Piacenza!

In particolare saranno coinvolte Piazza Duomo, Piazza Cavalli, Piazzetta Plebiscito e via Calzolai.

Per tutti gli appassionati di verde, Piacenza si colora e si anima con l’appuntamento Piacenza in Fiore 2024 grazie ai banchi dei florovivaisti, alle bancarelle dei Mercanti di Qualità, a una meravigliosa parata poetico-sensoriale, alla guerrilla flowers nelle vie piacentine.

Non mancheranno poi i laboratori per grandi e piccini, musica e djset nelle piazze unitamente a iniziative culturali tematiche nei musei cittadini. Senza contare l’intrattenimento a cura di Radio Sound.

Ogni anno un numero crescente di visitatori

È un evento che attrae ogni anno un numero crescente di appassionati, desiderosi di immergersi in nuove varietà floreali e di approfondire le proprie conoscenze sul mondo delle piante e dell’ambiente.

Ciò che rende l’evento unico è proprio la qualità delle aziende coinvolte: produttori provenienti dal Nord Italia porteranno con sé prodotti selezionati con cura, garantendo ai visitatori varietà rare e di alta qualità.

Ogni pianta esposta è un piccolo capolavoro della natura, che può arricchire e impreziosire ogni angolo verde delle nostre case e dei nostri giardini.

Una sfilata di bande

Il centro storico della Città si trasformerà in un meraviglioso giardino di piante e fiori: per due giorni vi aspettano tantissimi stand di fiori e piante disseminati nella centralissima Piazza Duomo e dintorni. Non solo.

Nel pomeriggio del sabato il centro storico cittadino si riempirà di suoni e allegria con lo spettacolo musicale “Le Bande”, organizzato dall’Associazione Vita in Centro a Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza (sponsor dell’iniziativa IREN e Vita In Centro a Piacenza). Ecco le Bande coinvolte: Banda Amilcare Ponchielli (Piacenza), Corpo bandistico Pontolliese (Ponte dell’Olio), Banda Don Orione (Borgonovo), Banda Carlo Vignola (Agazzano), Corpo bandistico Isacco del Val Carlo Pegorini (Pontenure), Banda La Coppa (Carpaneto Piacentino) e Corpo Bandistico Monticellese (Monticelli d’Ongina). Le Bande partiranno da 4 angoli diversi della Città per poi convergere per il finale dell’esibizione in Piazza Cavalli.

Il “giallo” in onore del Tour de France

Quest’anno sarà il colore giallo ad accompagnare l’evento, proprio in onore del Tour de France che farà tappa a Piacenza a luglio. L’evento è organizzato dal Consorzio Mercanti di Qualità in collaborazione con il Comune di Piacenza.