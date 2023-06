Piacenza in serie A per la prima volta! Il Live del successo a Cosenza del 13 giugno 1993

Dopo la fantastica serata dei “30 anni dalla storica promozione in serie A” dove c’erano tutti, ma proprio tutti i calciatori della rosa del grande Piacenza del 1993 (da capiatan De Vitis, a Piovani, da Maccoppi al portierone Max Taibi, senza dimenticare Simonini, l’autore del gol decisivo, Cagni, Stefano Garilli, Staff), riproponiamo in versione integrale la radiocronaca e il live della partita che ha segnato la storia di Piacenza: Cosenza – Piacenza del 13 giugno 1993 (terminata 0-1).

La radiocronaca fu trasmessa in diretta su Radio Sound il 13 giugno 1993, con il commento di Andrea Amorini, inviato da Cosenza. In studio a Piacenza, Rita Nigrelli. Allo stadio della Galleana, Domenico Grassi e Carlo Rossi.

Le formazioni ufficiali: Cosenza – Piacenza, 13 giugno 1993

Formazione rimaneggiata anche per i locali: assenti per infortunio sia il portiere Zunico che la coppia d’attacco titolare Marulla – Negri.

Cosenza: Graziani, Balleri, Compagno, Napoli, Napolitano, Bia, Signorelli, Catanese, Fabris, De Rosa, Monza. A disposizione: Federici, Statuto, Gazzaneo. All. Silipo.

Piacenza: Taibi, Chiti, Carannante, Papais, Maccoppi, Lucci, Turrini, Brioschi, De Vitis, Iacobelli, Simonini. A disposizione: Gandini, Capparella, Piovani. All. Cagni.

Arbitro: Trentalange di Torino

Il Piacenza, reduce dal pareggio interno con la Fidelis Andria è costretta a vincere e si gioca la promozione in serie A all’ultima giornata in trasferta allo stadio San Vito di Cosenza. Già promosse nella massima serie Reggiana e Cremonese. Ascoli, Lecce e Piacenza sono appaiate a 46 punti, il Padova ne ha 45. Queste 4 squadre si giocano gli ultimi due posti disponibili: il Lecce sfida la Lucchese, mentre Padova e Ascoli giocano una sorta di spareggio. Cagni per la sfida più importante deve rinunciare allo squalificato Moretti e all’infortunato Suppa. Carannate non al 100% stringe i denti e prova a recuperare.

Primo tempo: Cosenza – Piacenza, 13 giugno 1993

Iniziata al San Vito, Cagni schiera a sorpresa Simonini al posto di Piovani. Carannate scende regolarmente in campo, mentre si rivede Brioschi dal 1’ al posto di Ferazzoli a sinistra. Tenuta completamente bianca per gli ospiti.

2’ Subito punizione per il Cosenza, una sorta di corner corto dalla destra. Tarcisio Catanese se ne incarica, la mette in mezzo, il suo traversone è sul primo palo. Brioschi è il primo ad arrivare , poi c’è un tentativo di rovesciata abbastanza velleitario di un giocatore del Cosenza. Nessun patema per Taibi che fa suo il pallone.

23 ‘Occasione Cosenza! Ballera si fa trovare in posizione di ala destra, Brioschi prova a chiudere su di lui, parte il traversone…Taibi la tocca appena con una mano, tanto basta per togliere la sfera dalla testa di Fabris che sarebbe stato liberissimo di colpire a rete, a due metri dalla porta.

31’ Simonini prova a lanciare De Vitis, ma la difesa locale fa buona guardia e la palla carambola lemme lemme tra le mani di Graziani.

Il Piacenza subisce il gioco degli ospiti nella prima fase ed appare molto nervoso, sbaglia tanto in fase di costruzione.

35’ Occasione Piacenza! Brioschi allarga per Carannante che la mette in mezzo, De Vitis viene anticipato in corner. Se ne incarica Turrini. Cerca il pallone centrale per Maccoppi che la rimette in mezzo, dopo un rimpallo De Vitis prova la rovesciata e colpisce la parte superiore della traversa! Il capitano del Piacenza con una “capriola” all’altezza del dischetto del rigore ha sfiorato il vantaggio per i suoi.

47’ Piacenza in vantaggio! Capitan De Vitis libera Simonini che non sbaglia: l’attaccante, di contro balzo, colpisce di collo esterno destro ed il portiere del Cosenza non può farci nulla. Cosenza – Piacenza 0-1!

Fine primo tempo, biancorossi in vantaggio in virtù del gol di Simonini!

Secondo Tempo: Cosenza – Piacenza, 13 giugno 1993

Inizia la ripresa, c’è un cambio nelle fila biancorosse: Carannate non ce la fa, al suo posto entra Ferazzoli con Brioschi che va a fare il terzino. Nel Cosenza entra Oliva per Signorelli. La partita è ripresa in ritardo a causa di un problema, ora risolto, ad una delle due reti.

49’ Passano solo 4 minuti nella ripresa e l’autore del gol Simonini è costretto ad uscire: l’attaccante è saltato per intervenire di testa, ma nel ricadere ha urtato in malo modo la spalla. Rimane a terra per un paio di minuti, poi al suo posto Cagni schiera Di Cintio che si mette subito in marcatura di Fabris.

65’ Secondo corner per il Cosenza. Se ne incarica Napoli, pallone toccato per Balleri, poi Lucci di testa sbroglia.

Rinvia molto bene Iacobelli. Di Cintio prova ad andar via sul settore di destra, supera un uomo e viene messo a terra. Calcio di punizione per il Piacenza che respira. Chitti serve Papais, ma Balleri gli ruba il pallone. Il contropiede del Cosenza viene interrotto da uno statuario Maccoppi.

71’ Catanese prova il cross in area e c’è l’intervento dubbio ai danni di un giocatore del Cosenza, ma l’arbitro che era in ottima posizione fa proseguire.

72’ Cosenza che rimane in zona offensiva: Monza entra in area e prova la conclusione da posizione defilata. Palla sul fondo.

75’ Occasione Cosenza! Calcio di punizione per il Cosenza: c’è stato un fallo di Lucci ai danni di Fabris. Un metro fuori dall’area sul settore sinistro, vicinissimo alla linea dell’out. Catanese la mette in mezzo e Napolitano di testa colpisce la traversa, a quel punto di Cintio corre ai ripari e mette in corner. Sugli sviluppi è Lucci a rinviare.

80’ cross sul primo palo e colpo di testa di Oliva che fortunatamente non trova la porta, complice un contrasto con Di Cintio che ha impedito all’avversario un intervento pulito sul pallone. Palla sopra alla traversa.

81’ spettacolo sugli spalti del San Vito di Cosenza dove si alza il coro “Serie A, serie A” dei tifosi biancorossi ed i sostenitori locali sportivamente applaudono, ma la gara non è ancora finita!

82’ Sesto corner per il Cosenza. Ed è ancora Lucci, re dell’area, a riconquistare il pallone.

87’ Gioco che si è fermato per qualche secondo per un’invasione di campo dei biancorossi. Fasi di grande confusione.

Ultimo minuto di gioco. Papais la calcia lunghissima…è finita!! E’ finita! Il Piacenza è in serie A.

I biancorossi vanno sotto la curva applauditi da tutto lo stadio, anche dal pubblico locale. Il Piacenza per la prima volta nella sua storia è in serie A!!!

E’ finita! Il Piacenza batte il Cosenza per 1-0 con gol di Simonini e vola in serie A per la prima volta nella sua storia. Cagni ha scritto la storia del calcio piacentino: i tifosi sono in festa e sono tantissimi sia a Cosenza che alla “Galleana” di Piacenza! Il Piacenza vola nel calcio che conta e il prossimo anno giocherà contro le grandissime.

Radiocronaca: Cosenza – Piacenza 13 giugno 1993

Nei prossimi giorni renderemo disponibile l’audio integrale della partita che ha portato il Piacenza in Serie A.