Piacenza ko in amichevole: la Pergolettese vince 3-2

Secondo KO in amichevole per il Piacenza Calcio. Dopo lo 0-2 rimediato contro la Sampdoria, i biancorossi si sono inchinati alla Pergolettese. 3-2 il punteggio finale in favore dei lombardi, avanti 3-0 già a fine primo tempo. Il tentativo di rimonta dei ragazzi di Scazzola avviato nella ripresa da Parisi e proseguito con la rete di Marchi non si è materializzato fino in fondo nel match disputato a Ripalta Cremasca.

Prossimo impegno amichevole previsto il 7 agosto prossimo a Lugagnano con il test al cospetto dell’Albinoleffe.