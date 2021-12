Piacenza – Lecco 0-1, Celjak castiga i biancorossi

Dopo la bella prestazione con l’Albinoleffe il Piacenza non sfrutta il momento di difficoltà del Lecco, reduce da 4 sconfitte consecutive, e al “Garilli” cade 1-0 per mano della compagine allenata dall’ex De Paola. Scazzola schiara i suoi con il 4-3-2-1, con Corbari e Rabbi dietro all’unica punta Raicevic. Il primo tempo è avaro di grosse emozioni, benché le due formazioni abbiamo dato vita ad una gara particolarmente combattuta in mezzo al campo. Nella ripresa Rabbi lascia spazio a Dubickas, ma la formazione non cambia assetto tattico. Al 60′ l’azione che decide la partita. Sugli sviluppi di un corner l’ex biancorosso Battistini tocca per Celjak che trafigge l’incolpevole Pratelli. Il Piacenza aumenta la pressione, ma non riesce più ad impattare. Poche le occasioni create dalla formazione di Scazzola, che tornerà in campo domenica porssima, per sfidare in trasferta la Feralpi Salò

La partita

Secondo tempo

Finisce qui Lecco batte Piacenza 1-0, decide il gol di Celiak

78′ Lamesta serve Dubickas, pallone troppo lungo per l’attaccante biancorosso.

75′ Giordano ci prova dai 25 metri. Palla a lato. L’autore del tiro poco dopo esce, sostituito da Burgio.

74′ Ammonito Sparandeo. Calcio di punizione dal limite dell’area per il Piacenza. Lamesta colpisce soltanto la barriera.

64′ Entrano Bobb e Lamesta, Fuoi Marino e Tafa. Per il Lecco entrano Galli e Mastroianni, fuori Giudici e l’autore del gol Petrovic.

60′ Ganz, spalle alla porta, prova la girata. Il Piacenza concede il corner. Sugli sviluppi Battistini appoggia per Celjak che batte Pratelli. Piacenza – Lecco 0-1

55′ Ammonito Masini. Calcio di punizione per il Piacenza. Sugli sviluppi Marchi, in area di rigore, si trova il pallone sul piede. Calcia di contro balzo e la sfera esce di poco.

54′ Entra Ganz esce Iocolano

52′ Parisi si invola sulla destra. Parte il suo traversone, ma Kraja respinge. Poco dopo Marina, sullo stesso versante, la mette in mezzo, il pallone attraversa tutta l’area di rigore. Ora i biancorossi prendono fiducia,.

Iniziata la ripresa

Entra Dubickas, esce Rabbi

Il primo tempo

Finisce il primo tempo 0-0 tra Piacenza e Fiorenzuola. Una prima frazione con poche occasioni da entrambe le parti

44′ Grande occasione per il Lecco. Kraja tira in porta per ben due volte, poi Parisi è bravo a deviare in corner.

37′ Bella giocata di Raicevic che conquista un bel calcio di punizione una 15ina di metri fuori dall’area. Giordano la mette in mezzo, ma la difesa ospite rinvia.

33′ Rabbi entra in area di rigore e prova la conclusione, bloccata però dall’estremo difensore avversario

30′ Entra De Grazia esce Corbari

27′ Petrovic prova a sorprendere Pratelli con una girata da fuori area. Palla fuori di poco

26 Iocolano batte il primo corner per il Lecco .

25′ Corner dalla destra. Suljic la mette in mezzo ma il portiere blocca in uscita alta. Per ora nessun tiro in porta da entrambe le parti.

20′ Ammonito Celjiak

17′ Punizione pericolosa per il Lecco. Un corner corto battuto da Iocolano, Pratelli esce di pugni.

10′ Calcio di punizione per il Lecco dalla trequarti centrale. Il colpo di testa è dell’ex Battistini. Palla sul fondo

8′ Celijak entra in area di rigore del Piacenza, il suo cross attaversa tutta l’area di rigore, fortunatamente senza alcuna deviazione degli uomini del Lecco.

Ammonito Giudici

5′ Lancio in verticale di Corbari per Rabbi, ma il portiere avversario anticipa il biancorosso.

Iniziata al “Garilli”. Piacenza in maglia scura.

Le formazioni

Piacenza Calcio (3-4-2-1): Pratelli, Nava, Tafa, Marchi, Parisi, Marino, Suljic, Giordano, Corba,ri Rabbi, Raicevic. All Scazzola

A disposizione Libertazzi, Galletti, Angileri, Lamesta, Dubickas, Burgio,Codromaz, Bobb, Armini. De Grazia, Simonetti, Gissi

Lecco (4-3-3): Pissardo, Celjiak, Merli Sala, Battistini, Zambataro, Masini, Kraja, Sparandeo ,Iocolano, Petrovic, Giudici. All. De Paola

A disposizione: Ndiaye, Ciancio. Galli, Lora, Lakti, Ganz, Reda, Mastroianni, Morosini, Tordini, Buso