In emergenza per squalifiche ed assenze, il Piacenza di mister Scazzola prova ad ottenere la prima vittoria del suo campionato. Al “Garilli” i biancorossi sfidano la Salus Legnago, ferma a 2 punti in classifica

La probabile formazione del Piacenza

3-5-2 Stucchi, Nava, Codromaz, Tafa, Gonzi, Corbari Bobb, Suljic, Giordano, Dubickas e Rabbi