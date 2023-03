Piacenza – Mantova LIVE dalle 14:30

Al “Garilli” va in scena la sfida con il Mantova. Una partita che per il Piacenza significa tantissimo, per non dire tutto. I ragazzi di Abbate, relegati all’ultimo posto hanno un solo risultato a disposizione per riaprire il discorso salvezza. Il tecnico dovrà rinunciare allo squalificato Rinaldi e Nocchi può fare il suo ritorno da titolare.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Nocchi, Accardi, Masetti, Zanandrea, Parisi, Suljic, Chierico, Gonzi, Rizza, Morra, Cesarini. Allenatore Abbate