Piacenza o adesso o mai più: servono 3 punti con il Novara per continuare a sperare

Non usiamo giri di parole. Il Piacenza domenica ha bisogno di una vittoria per continuare a sperare in una salvezza che giornata dopo giornata diventa sempre più lontana. Con il Lecco gli uomini di Abbate hanno giocato un ottimo primo tempo, e anche nella ripresa hanno costruito un paio di ghiotte occasioni, ma non sono riusciti ad ottenere il bottino pieno. “I miglioramenti ci sono – ha rimarcato mister Abbate – purtroppo il tempo è poco e dobbiamo alzare in fretta l’asticella e fare le scelte giuste dalla trequarti in avanti” (ASCOLTA I PUNTI DI VISTA DI ANDREA AMORINI). Domenica, alle 17:30 arriverà al “Garilli” il Novara.

Al “Garilli” arriverà una squadra in salute a caccia di punti in chiave playoff

I piemontesi sono attualmente all’ottavo posto con soli due punti di vantaggio sull’undicesima. L’obiettivo per la squadra allenata da mister Marchionni è chiaramente quello della qualificazione ai playoff. Un traguardo ancora tutt’altro che raggiunto con 15 punti ancora in palio e 5 partite da giocare. Sicuramente il Novara ha dato una bella sterzata al suo campionato nelle ultime 4 giornate, con tre successi e un pareggio. Una bella prova di forza i Gaudenzani l’hanno data domenica scorsa al “Piola”: un netto 4-1 al malcapitato Pordenone con doppietta dell’ex Galuppini, biancorosso nel 2015-2016 e pedina inamovibile del 3-5-2 disegnato dall’allenatore. L’attaccante è anche il miglior marcatore della squadra con 9 realizzazioni e nemico pubblico numero uno per la difesa piacentina.

Una finale

Sugli spalti ci saranno tanti tifosi biancorossi a sostenere la squadra. Vincere sarebbe fondamentale per cercare di avvicinarsi alla Triestina in vista dello scontro diretto della domenica successiva, ma anche per riavvicinarsi ad un’ Albinoleffe che nelle ultime giornate è parsa in caduta libera. Insomma il Piacenza dovrà mettere in campo la stessa intensità vista la scorsa settimana, capitalizzando però al meglio le proprie occasioni.

Le probabili formazioni

Piacenza (3-5-2): Rinaldi, Accardi, Masetti, Nava, Parisi, Giorno Sulijc, Gonzi, Rizza, Cesarini, Morra. All Abbate

Novara (3-5-2): Desjardins, Illanes, Benalouane, Carillo, Calcagni, Rocca, Ranieri, Varone, Ciancio, Galuppini, Vuthaj. All Marchionni

Il turno di campionato

Sabato 25 marzo

ore 14:30

Renate – Padova

Trento – FeralpiSalò

Domenica 26 marzo

ore 14:30

Lecco – Triestina

Mantova – Juventus Next Gen

Pro Patria – Albinoleffe

Ore 17:30

Piacenza – Novara DIRETTA SU RADIO SOUND

Sangiuliano – Pro Vercelli

Virtus Verona – Pergolettese



Lunedì 27 marzo, ore 20:30

Pordenone – Pro Sesto

La classifica

FeralpiSalò 61; Pro Sesto 57; Pordenone 55; Lecco 54; Vicenza 51; Virtus Verona 48; Padova e Novara 47; Renate e Arzignano 46; Juventus Next Gen e Pro Patria 45; Pergolettese 44; Trento 41; Pro Vercelli 39; Sangiuliano 38; Mantova 35; Albinoleffe 34; Triestina 33; Piacenza 29

Le ultime 4 di campionato

Triestina – Piacenza, domenica 2 aprile, ore 14:30

Piacenza – Pro Sesto, sabato 8 aprile, ore 17:30

Pro Patria – Piacenza, domenica 16 aprile, ore 14:30

Piacenza – Vicenza, sabato 22 aprile, ore 17:30