Piacenza – Padova LIVE dalle 20:30

Una sfida tra due squadre di grande tradizione che vale per il monday night della 11esima giornata di campionato di serie C. Il Piacenza, ancora a secco di vittorie, ha fatto vedere qualche passo in avanti nelle ultime gare ed ora vuole provare a mettere il bastone tra le ruote ad una delle favorite del girone A

Il pre partita

I risultati di giornata

Albinoleffe – Juve Next Gen 1-1

FeralpiSalò – Renate 1-4

Vicenza – Pro Vercelli 2-3

Lecco – Trento 1-2

Novara – Sangiuliano 1-0

Pergolettese – Pordenone 1-5

Pro Sesto – Pro Patria 2-1

Triestina – Mantova 2-1

Virtus Verona – Arzignano 0-0

La classifica

Renate 22

Lecco 20

Pordenone 20

Novara 20

FeralpiSalò 19

Pro Vercelli 17

Vicenza 17

Arzignano 17

Pro Sesto 17

Pro Patria 15

Sangiuliano 15

Pergolettese 14

Albinoleffe 12

Mantova 11

Triestina 10

Virtus Verona 6

Piacenza 4

Prossimo turno

Mantova – Piacenza, domenica 6 novembre, ore 17:30