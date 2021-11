Piacenza – Padova, segui il LIVE del match dalle 14:30

Manca sempre meno al fischio di inizio di Piacenza – Padova, sfida in programma al “Garilli” alle 14:30 valida per la 15esima giornata del girone A di Serie C. I biancorossi allenati da Cristiano Scazzola stanno vivendo il miglior momento della stagione con la bellezza di sei risultati utili consecutivi collezionati tra campionato e coppe. D’altro canto, i biancoscudati guidati da mister Pavanel (quest’oggi squalificato, al suo posto Zanin) erano tra i contendenti al titolo, ma nell’ultimo periodo hanno raccolto poche gioie e tanto nervosismo.

A disposizione di Scazzola non ci sarà il mago Cesarini, out per un problema muscolare. Dunque, il tecnico dovrebbe optare per la coppia Rabbi-Dubickas per cercare di far male all’avversario. Non sarà della partita per squalifica nemmeno Terrani, uno dei tanti ex insieme a Della Latta e Saber.

Le probabili formazioni

Piacenza (3-5-2): Pratelli; Armini, Nava, Marchi; Parisi, Suljic, Marino, Corbari, Gonzi; Rabbi, Dubickas. All. Scazzola.

Padova (4-3-3): Donnarumma; Germano, Pelagatti, Monaco, Curcio; Saber, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Jelenic. All. Zanin.

