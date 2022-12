Il Piacenza regala il successo ai suoi tifosi, Pergolettese battuta 3-1 – AUDIO

Il Piacenza Calcio fa il regalo di Natale ai suoi tifosi e batte la Pergolettese nello scontro diretto. I piacentini superano la Triestina in classifica, abbandonando l’ultimo posto ed iniziando il girone di ritorno con una vittoria. Il tecnico, come sempre alle prese con numerose assenze, si affida al 3-5-2 con Morra e uno spento Cesarini in attacco. Bastano 4′ ai locali per passare: dopo un calcio d’angolo dalla destra Palazzolo la stoppa con il petto e di destro porta in vantaggio i piacentini. I locali però abbassano troppo il baricentro e la conseguenza logica è il pari degli ospiti. I gialloblù impattano con una punizione al 29′: un corner corto su cui Piccinini, di testa, trafigge Rinaldi.

Nella ripresa il Piacenza fatica tantissimo e passa al 4-4-2. Cesarini lascia il terreno di gioco per Rossetti e il suo compagno di reparto Morra, fino a quel momento impalpabile, sembrava aver lo stesso destino fino al gol vittoria. Al 79′ lo stesso Morra di sinistro dalla distanza indovina l’angolo vincente. Ed è ancora Morra, galvanizzato, 5 minuti più tardi a sfruttare un’azione reiterata di Zunno e sfrutta il cross per poi finalizzare sotto la traversa per il 3-1 finale.

Le parole di Scazzola al termine del match

La cronaca di Piacenza – Pergolettese

END – Triplice fischio al Garilli! Il Piacenza batte 3-1 la Pergolettese con i gol di Morra (2) e Palazzolo. Inutile la rete di Piccinini

90′ Tre minuti di recupero

84′ GOOOOOOOOL DEL PIACENZA! ANCORA MORRA! Cross al bacio di Zunno e tap-in con il destro dell’attaccante biancorosso. Grandiosa doppietta del numero 9, il Piace la vince così

83′ Altro doppio cambio per la Pergo: entrano Cancello e Corti

80′ GOOOOOOOOOOOOOL DEL PIACENZA! MORRAAAAA! Sinistro poderoso dai 20 metri e palla che si infila alla destra di Soncin. Rete fantastica, biancorossi di nuovo avanti

79′ Le occasioni latitano…

75′ Pochissimo al termine, i biancorossi ci provano

73′ Fuori Cesarini, dentro Rossetti

68′ Ammonito Varas tra le file della Pergo

65′ Dentro Zunno per Rizza: primo cambio per il Piace

64′ Tiro di Morra smorzato dalla difesa della Pergo: para facile Soncin

61′ Chiusura fondamentale di Palazzolo: il centrocampista ferma un cross pericoloso di Villa

60′ La Pergo sembra stare meglio, biancorossi molto confusi

58′ Primo cambio del match: fuori Iori, dentro Verzeni

57′ Partita bloccata

53′ Destro a giro di Artioli dai 20 metri: palla larga

51′ Meravigliosa chiusura di Rinaldi: l’estremo difensore abbandona l’area di rigore e spegne l’incendio con un tackle preciso

49′ Ci prova Cesarini dal limite dell’area su assist di Munari: palla larga di poco

46′ SI RIPARTE AL GARILLI!

Primo tempo

INT – Termina 1-1 il primo tempo tra Piacenza e Pergolettese.

42′ PIACENZA PERICOLOSO! Colpo di testa di Cosenza sugli sviluppi di un calcio d’angolo e grande risposta di Soncin

38′ Il Piacenza si mangia un contropiede con Parisi che al limite dell’area sbaglia la scelta di passaggio

36′ Ammonito Masetti, il primo tra le file dei biancorossi

34′ Cross pericoloso di Rizza: blocca Soncin

30′ PAREGGIO DELLA PERGOLETTESE! Punizione a giro di Artioli e colpo di testa perfetto di Piccinini. Rinaldi può solo osservare, gol meritato

29′ Piacenza nettamente in difficoltà, i giocatori sono troppo bassi e lasciano campo agli avversari

27′ Ammonito Lambrughi tra le file della Pergo

24′ Azione insistita della Pergo con Bariti e Varas: i biancorossi si salvano con la parata di Rinaldi e la spazzata di Capoferri

22′ Suljic gladiatore a centrocampo: sta lottando con tutti

19′ Che rischio per il Piacenza! Capoferri scivola in area piccola e quasi regala il pallone agli ospiti

17′ Gran numero di Palazzolo che poi fa partire il cross: sfortunatamente palla troppo lunga per Munari

15′ Piacenza nettamente in difficoltà adesso, in apnea

10′ Ottimo tackle di Cosenza che chiude su Iori. La Pergo alza il baricentro

8′ Prova a fare ordine la Pergo con un Bariti molto in palla

6′ Grande inizio del Piacenza, ci voleva!

4′ GOOOOOOOOL DEL PIACENZA! PALAZZOLO! Schema perfetto dei biancorossi da calcio d’angolo, Palazzolo è tutto solo all’interno dell’area e con il destro trafigge Soncin

3′ La Pergolettese prova a gestire il pallone, il Piace gioca in ripartenza

1′ SI PARTE AL GARILLI!

Il tabellino

Piacenza (3-5-2): Rinaldi; Masetti, Cosenza, Capoferri; Parisi, Munari (88′ Onisa), Sulijc, Palazzolo, Rizza (65′ Zunno); Cesarini (73′ Rossetti), Morra (88′ Vianni). All. Scazzola. A disposizione: Anatrella, Lamesta, Conti

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Arini, Lamburghi, Piccinini; Bariti, Artioli (83′ Corti), Figoli (77′ Mazzarani), Varas, Villa; Guiu (83′ Cancello), Iori (58′ Verzeni). All. Villa. A disposizione: Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua, Gabelli, Lucenti, Bozzuto

Gol: 4′ Palazzolo (Pi), 30′ Piccinini (Pe), 80′ e 84′ Morra (Pi)

Ammonizioni: Lambrughi (Pe), Masetti (Pi), Artioli (Pe), Varas (Pe), Vianni (Pi)