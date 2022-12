Piacenza Calcio, venerdì lo scontro diretto con la Pergolettese: inizia il girone di ritorno

Il Piacenza è pronto per la prima giornata di ritorno che coincide anche con l’ultimo turno prima della sosta natalizia. In attesa che il mercato dia man forte ad una squadra relegata all’ultimo posto della classifica dopo la fine del girone di andata, gli uomini di Scazzola, incoraggiati dal buon punto ottenuto al “Menti” di Vicenza, si apprestano ad affrontare al “Garilli” lo scontro diretto con la Pergolettese.

Ascolta Piacenza – Pergolettese su RADIO SOUND

Pergolettese, una squadra ferita

La formazione di Alberto Villa non vive un momento roseo. Battuta dalla Triestina sabato scorso, ora la compagine gialloblù è precipitata in zona playout. Del resto il rendimento della Pergo è crollato nell’ultimo mese, quando ha collezionato ben 4 sconfitte in 5 partite. I canarini arriveranno al “GarillI” con l’obiettivo di invertire il pessimo trend di 3 stop consecutivi: se le cadute con Vicenza e Pro Sesto potevano essere imputate ad un calendario poco favorevole, ben diverso è lo scivolone con la Triestina che fino a quel momento rappresentava il fanalino di coda del campionato.

Qui Piacenza, un’occasione da sfruttare

I biancorossi, nonostante le difficoltà a centrocampo a causa delle assenze, dovranno approfittare delle defaiance degli ospiti, a patto di saper affrontare da subito la gara con lo stesso atteggiamento visto al “Menti” ed ingranare subito in un girone di ritorno che, se si vuol raggiungere la salvezza, deve essere ben diverso da quello d’andata.

Nava e Suljic tornano dalla squalifica e possono tornare a dare man forte ai rispettivi reparti e Cesarini da martedì si allena con il gruppo e potrebbe anche partire titolare. Le buone notizie però finiscono qui. Da valutare le condizioni di Nelli, mentre Gonzi con ogni probabilità non sarà del match.

La probabile formazione

Piacenza (5-3-2): Rinaldi, Parisi, Masetti, Cosenza, Nava, Rizza, Munari, Palazzolo, Sulijc, Cesarini, Morra. All. Scazzola

La prima giornata di ritorno

Giovedì 22, ore 14:30

Pordenone – Renate

Venerdì 23, ore 12:30

Trento – Juventus Next Gen

Venerdì 23, ore 14:30

Piacenza – Pergolettese

Arzignano – Pro Patria

FeralpiSalò – Albinoleffe

Padova – Pro Vercelli

Mantova – Sangiuliano

Pro Sesto – Vicenza

Renate – Novara

Lecco – Virtus Verona

La Classifica

Pro Sesto e FeralpiSalò 35; Vicenza e Lecco 34; Pordenone 33; Pro Patria 31; Renate 31; Novara 28; Pro Vercelli 27; Juventus Next Gen 26; Arzignano 25; Albinoleffe e Padova 24; Sangiuliano 23; Virtus Verona e Pergolettese 22; Mantova 21; Triestina 15; Trento 14; Piacenza 13