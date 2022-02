Piacenza – Pergolettese 3-0 LIVE, Gonzi, Cesarini e Bobb a segno per i biancorossi

Dopo aver battuto Mantova, Virtus Verona e Legnago il Piacenza di Scazzola cerca la quarta affermazione consecutiva contro la seconda peggior difesa del campionato. Bobb, Munari e Rabbi tornano a disposizione.

La partita

Secondo tempo

76′ Appena entrato in campo Bobb carica il sinistro dal limite e fa 3-0

72′ Entra Bobb per Suljic

71′ Entra Lepore per Alari (Pergolettese)

70′ Entra Lamesta per Cesarini (Piacenza)

68′ Occasione per la Pergolettese. Dopo una respinta dei difensori è Zennaro a provare a colpire dall’area piccola. Palla sopra la traversa.

67′ Traversone di Munari, Gonzi prova la conclusione al volo, ma questa volta non riesce a trovare lo specchio.

Entra Marchi al posto di Giordano per il Piacenza

Entrano Cancello e Mazzarani nella Pergolettese.

59′ Calcio di rigore per il Piacenza! Raicevic serve Cesarini. Il mago salta l’uomo e viene atterrato! Cesarini dal dischetto non sbaglia. Piacenza – Pergolettese 2-0!

57′ Da calcio piazzato Cesarini serve Munari che vede arrivare di gran carriera Gonzi che ha il tempo di addomesticarla e metterla sotto la traversa! Piacenza – Pergolettese 1-0

53′ Cross di Gonzi, Munari la rimette in mezzo dove però ci sono solo maglie della Pergolettese.

48′ Bariti se ne va in velocità sulla destra. Bravissimo Nava ad evitare guai peggiori e chiudere in rimessa laterale.

46′ Primo corner conquistato dalla Pergolettese che inizia in avanti questa ripresa.

Inizia la ripresa.

Entra Raicevic al posto di Rabbi

Primo tempo



45′ Finisce il primo tempo al “Garilli”: 0-0 tra Piacenza e Pergolettese. Meglio i biancorossi nella prima frazione. L’occasione più ghiotta al 34′ con un bel tiro a giro di Gonzi, respinto da una grande parata di Galeotti.

40′ Piacenza padrone del campo, ma ancora non riesce a sbloccare la partita.

34’Clamorosa occasione per il Piacenza. Rabbi entra in area e prova il tiro. La conclusione viene rimpallata e termina sui piedi di Gonzi che prova un meraviglioso tiro a giro. Il portiere devia in corner con una grande parata.

25′ Ora il Piacenza aumenta i ritmi nel tentativo di sbloccare la partita.

19′ Cesarini conquista una buona punizione. Una sorta di corner corto dalla sinistra. Se ne incarica Giordano. Sugli sviluppi è Munari a provarci, trovando però la respinta delle maglie verdi degli ospiti.

16′ Cesarini si gira in mezzo a due in area. Rabbi la colpisce di testa, senza però trovare lo specchio della porta.

13′ Ammonito Giordano

9′ Calcio di punizione per la Pergolettese, mezzo metro fuori dall’area, sul versante di destra. La difesa biancorossa ha buon gioco.

3′ Cross di Gonzi, Parisi colpisce di testa. Palla a lato.

Iniziata al “Garilli”

Le formazioni

Piacenza (4-4-2): Pratelli, Parisi Nava, Cosenza, Giordano, Munari, Suljic, Castiglia, Gonzi, Cesarini, Rabbi. All. Scazzola

A disposizione: Tintori, Tortora, Rillo, Tafa, Lamesta, Marchi, Bobb, Marino, Armini, Raicevic

Pergolettese (4-3-3): Galeotti, Nava, Alari, Lambrughi, Villa, Zennaro, Girelli, Arini, Bariti, Scardina, Morello. All. Lucchini

A disposizione: Soncin, Piccardo, Ferrara, Mazzarani, Lucenti, Bresciani, Cancello, Vitalucci, Satariano, Verzeni, Fonseca, Lepore.