LIVE Piacenza – Pistoiese 0-1, Clamorosa autorete di Zucchini!

Il Piacenza ha giovato della settimana di stop per recuperare qualche giocatore, fare un meticoloso lavoro atletico e prepararsi ad affrontare al meglio l’ultima parte del campionato.

L’ultimo mese è stato particolarmente felice per i biancorossi: sono arrivati 8 punti e 4 risultati utili consecutivi che hanno allontanato il club di via Gorra dalle pericolose posizioni della zona play out. Ora il Piacenza ha una manciata di formazioni tra sé e la zona rossa e conserva 4 punti di vantaggio sul 13esimo posto. Per proseguire la striscia vincente servirà una vera e propria impresa contro la quarta della classe Pistoiese.

La partita

Primo tempo

Tutto pronto al “Garilli”: via alla sfida tra Piacenza e Pistoiese. Segui la partita sulle frequenze di Radio Sound.

8′- Pistoiese già in vantaggio. Autorete dopo soli 8′, Zucchini che sbaglia completamente l’appoggio per Franzini e condanna all’immediato svantaggio i biancorossi.

11′- Del Dotto esce dolorante. Piacenza che perde l’ennesimo giocatore per infortunio; biancorossi momentaneamente in 10.

14′- Rientrato in campo Del Dotto. Il difensore sembra riuscire a proseguire.

21′- Piacenza che prova a reagire dopo lo svantaggio, ma nessuna occasione pericolosa da segnalare.

28′- Toscani che dominano il possesso, biancorossi che faticano in fase di impostazione. Poco fa ammonito Iob.

30′- Occasione per Kharmoud che ha la possibilità di raddoppiare, ma viene ipnotizzato da Franzini che con un grande intervento evita il possibile 2-0.

38′- Altro cartellino giallo nelle file del Piacenza: ammonito Del Dotto.

42′- Pistoiese che quando riparte si rende sempre pericolosa. Poco fa possibilità per Sparacello che, però, sbaglia dal limite.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Franzini; Iob, Zucchini, Del Dotto; Napoletano, Andreoli, Muhic, Palma, Ruiz; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Pistoiese: Cecchini, Bertolo, Kharmoud, Simeri, Basanisi, Donida, Boccia, Mazzei, Stickler, Maldonado, Sparacello. All Villa.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli