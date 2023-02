Piacenza, un’altra occasione persa: la Pro Vercelli strappa il pari al “Garilli”. Scazzola: “Essere in discussione? Fa parte del mio lavoro” AUDIO

Al “Garilli” il Piacenza ottiene solo un pareggio nella sfida alla Pro Vercelli. Punto che serve ben poco per la corsa alla salvezza. I biancorossi confermano il 3-5-2 con Munari largo a destra, Palazzolo, Giorno e Chierico in mezzo al campo e Rizza a sinistra; Morra e Cesarini i due attaccanti.

La prima frazione si chiude con un’occasione per parte, ma nella ripresa i locali sbloccano il punteggio da calcio piazzato. Al 47′ è infatti il difensore Accardi a farsi trovare pronto dopo un corner di Chierico. Il suo colpo di testa trafigge Rizzo. Nocchi sorregge il Piacenza con un paio di parate d’autore, ma il fatto che sia il migliore in campo la dice lunga sulla prestazione dei compagni. Sul piano del gioco i piemontesi dominano la gara e trovano meritatamente il pareggio con il destro di Roja che la mette sotto alla traversa. Lo spauracchio della retrocessione è sempre più minaccioso con la Triestina, che occupa l’ultimo posto, ora a sole due lunghezze di ritardo.

I punti di vista di Amorini: “Ora Scazzola è in discussione”

Partita

Secondo tempo

94′ Clamorosa occasione per il Piacenza, su una rimessa in attacco Plescia tocca per Rizza che si ritrova la palla della vittoria sui piedi, ma la sua conclusione viene intercettata dai difensori.

90′ 5 minuti di recupero

80′ Esce Cesarini autore di una prestazione insufficiente, al suo posto entra Luppi.

77′ Entra Parisi, esce Giorno

73′ punizione per la Pro Vercelli. Nulla di fatto

70′ Pareggio della Pro Vercelli, Rojas entra in area dalla sinistra e conclude di potenza sotto l’incrocio, questa volta Nocchi non può nulla. Piacenza – Pro Vercelli 1-1

67′ Cesarini lancia un bel contropiede per il Piacenza, Rizza in campo aperta tenta l’imbeccata per Morra ma sbaglia i tempi del passaggio.

66′ Angolo per il Piacenza, Rizza la mette in mezzo, ma c’è fallo in attacco per i biancorossi.

63′ Punizione per il Piacenza. Sugli sviluppi c’è il cross di Giorno su cui la difesa degli Eusebiani rinvia, poi Nava al volo non trova la porta.

61′ Cambio per la Pro Vercelli entra Rojas per Arrighini

58′ Ammonito Accardi. Punizione per l’Albinoleffe, c’è un colpo di testa di Rizzo e Nocchi devia sulla traversa, altra grande occasione per gli ospiti!

57′ Ammonito Clemente.

56′ Corradini entra in area dalla destra e solo Nocchi con un grande intervento gli dice di no.

54′ Altra punizione per la Pro Vercelli, sugli sviluppi interviene Comi di testa, palla che esce abbondantemente.

53′ Punizione per la Pro Vercelli dalla trequarti centrale. Se ne incarica Laribi che la mette in mezzo, Munari spazza.

Occasione per la Pro Vercelli, Saco entra in area e la tocca indietro per un compagno la cui conclusione viene respinta dalla difesa del Piacenza.

47′ Cross di Chierico e Accardi di testa sigla il vantaggio! Piacenza – Pro Vercelli 1-0

Cross dalla destra di Munari, Morra sta già prendendo la mira di testa, ma Iezzi lo anticipa all’ultimo momento e mette in corner.

Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni.

Primo tempo

Si chiude senza reti il primo tempo al “Garilli”, biancorossi vicinissimi al gol al 17′: un cross di Rizza deviato da un difensore della Pro Vercelli termina sul palo. Gli ospiti fanno tremare i biancorossi al 40′ quando Comi colpisce di testa di due passi e Nocchi con il piede, d’istinto, riesce a dirgli di no.

Due minuti di recupero.

45′ Calcio d’angolo per la Pro Vercelli. Nulla di fatto.

40′ Occasionissima per le Pro Vercelli, cross dalla destra e Laribi colpisce da due passi, Nocchi di piede devia in corner. Sugli sviluppi incredibilmente è il Piacenza a ripartire in contropiede, al termine del quale Giorno arriva alla conclusione, ma non trova lo specchio della porta.

36′ Cross dalla destra, Saco colpisce di testa, ma esce di pochissimo a lato.

31′ Cesarini si invola, supera un uomo in area di rigore, ma non trova il tempo per calciare.

23′ Ammonito il centrocampista della Pro Vercelli Rizzo.

21′ Bel contropiede del Piacenza. Cesarini ruba palla, serve Morra sulla sinistra, l’attaccante entra in area di rigore e con la punta prova a prendere il tempo al portiere. Ottiene un buon corner. La difesa piemontese riesce a rinviare sugli sviluppi.

19′ Entra Laribi per Calvano che ha un problema muscolare.

17′ Palo del Piacenza! cross di Rizza, c’è una deviazione di Rizzo e la palla termina su palo!

15′ Brivido per il Piacenza. Cross dalla destra e dopo la ribattuta Saco si ritrova il pallone sui piedi davanti a Nocchi, ma è tutto fermo per fuorigioco.

13′ Secondo corner per il Piacenza. Batte Chierico, ma il direttore di gara ferma tutto per un fallo in area dei biancorossi.

12′ Punizione per la Pro Patria. Molto defilata sulla destra, Se ne incarica Corradini. La difesa biancorossa, sbroglia.

5′ Primo corner della partita per il Piacenza. Se ne incarica Rizza, c’è il velo di Accardi, poi sugli sviluppi Giorno arriva senza la giusta coordinazione e spara alto.

3′ Palazzolo salta un uomo sull’out di destra, guadagna il fondo, entra in area di rigore da destra, serve Cesarini che non riesce a colpire verso la porta.

Iniziata la partita. Classica maglia biancorossa per il Piacenza, maglia bianca per i piemontesi

Le formazioni ufficiali

Piacenza (3-5-2): Nocchi, Accardi, Nava, Zanandrea, Munari, Palazzolo, Chierico, Giorno, Rizza, Cesarini, Morra. All Scazzola

A disposizione: Tintori, Reclaf, Plescia, Zunno, Parisi, Luppi, Gonzi, Vianni, Capoferri, Onisa

Pro Vercelli (3-5-2): Rizzo, Clemente, Cristini, Rizzo, Iezzi, Saco, Corradini, Calvano, Iotti Comi, Arrighini All. Paci

A disposizione: Valentini, Lancellotti, Emanuello, Rojas, Gatto, Costanzo, Gheza, Laribi, Fabbrasio, Vergara, Anastasio, Contalfo, Macanthony

Il pre partita