LIVE Piacenza – Progresso 0-1, Inizia il secondo tempo

Piacenza pronto a tornare in campo al “Garilli” contro il Progresso. La gara di andata, finita in pareggio, fu l’ultima gara del primo ciclo di Stefano Rossini sulla panchina biancorossa e oggi il mister piacentino può trovare il riscatto in una gara importante per la questione salvezza. I biancorossi sono in cerca del terzo risultato utile consecutivo per mantenere le distanze dalla zona playout.

La partita

Primo tempo

Calcio d’inizio al “Garilli”: via al match tra Piacenza e Progresso. Segui la diretta della partita su Radio Sound.

1′- Occasionissima nei primissimi secondi del match per i biancorossi con un cross basso di Santarpia deviato da un difensore avversario verso la propria porta, poi un compagno salva sulla linea il possibile gol dell’1-0.

5′- Piacenza ancora in avanti, altra occasione con Recino che ha colpito di testa dopo un traversone di Napoletano: palla sopra la traversa.

16′- Progresso che inizia ad uscire dopo il dominio biancorosso nel primo quarto d’ora. Tentato un tiro da Matta, palla deviata e palla in calcio d’angolo.

18′- Progresso in vantaggio. Sugli sviluppi del corner, Cavazza prova il tiro da fuori area, passa in mezzo ai difensori del Piacenza e si infila alle spalle di Franzini. Biancorossi ancora costretti a inseguire.

23′- Piacenza che prova a reagire e Progresso che difende intelligentemente il risultato. Nessuna occasione da segnalare negli ultimi minuti.

30′- Ritmi decisamente più bassi dopo la rete del vantaggio rossoblu, giropalla sterile per i biancorossi che non trovano spazi per affondare.

34′- Tiro tentato da Napoletano dopo un buon recupero a centrocampo; il 38, però, non si coordina bene e spara alto.

45′- Fine primo tempo. Grande inizio dei biancorossi, che poi si sono spenti durante il corso del match e dopo lo svantaggio, punteggio di 0-1. Gli uomini di Rossini hanno ancora 45′ per riprenderla.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo al “Garilli”. Risultato di 0-1.

46′- Cambi nelle file dei biancorossi: Castelli per Santarpia, Ruiz per Iob.

48′- Tiro tentato da Stefanoni che si è liberato bene in mezzo a due difensori, poi ha provato col mancino: palla a lato.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (3-5-2): Franzini; Mannucci, Silva, Somma; Napoletano, Iob, Palma, Santarpia, Corradi; Stefanoni, Recino. All Rossini.

Progresso (4-3-3): Chelì: Cavazza, Ben Saed, Pio Stellacci, Melek; Bellisi, Sanso’, Corzani; Finessi, Matta, Pinello. All Marchini.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli