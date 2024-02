Piacenza ragazzo non vedente aggredito da cane sfuggito al guinzaglio. Bravaccini Enpa:”Guinzagli da un metro e mezzo e cellulari in tasca” -AUDIO

Piacenza ragazzo non vedente aggredito insieme al suo cane guida. Lo scorso 22 febbraio si sono trovati un difficoltà a causa di un cane sfuggito di mano alla sua proprietaria. Un cane di grossa taglia si è diretto minaccioso verso Brigida il labrador di Filippo che stava passeggiando in via 20 settembre nel centro a Piacenza. La vicenda che fortunatamente non ha avuto feriti ci da l’opportunità però di tornare su un argomento delicato come la custodia e la gestione dei nostri cani.

Piacenza ragazzo non vedente aggredito la storia

“Ero appena uscito dall’ufficio con una collega – racconta Filippo Siciliano giovane non vedente – con me anche il mio cane guida Brigida un labrador, avevamo deciso di fare una passeggiata in centro prima di rientrare a casa erano le 18 circa, quando dalla direzione opposta stavano arrivando due signore con due cani al guinzaglio un dogo e un boxer”.

LA disavventura di Filippo e il suo cane guida Brigida raccontata a Radio Sound

“Ad un certo punto uno dei due cani ha cominciato a farsi minaccioso nei confronti del mio, con la mia collega abbiamo deciso di passare dall’altra parte del marciapiede e mentre ci stavamo spostando il cane con uno strattone è sfuggito al controllo della signora e ci è venuto contro, io ho tirato verso di me il mio labrador e ho iniziato ad indietreggiare fino a che la donna non lo ha recuperato per riprenderne il controllo”.

Piacenza ragazzo non vedente l’invito di Filippo

“La signora si è scusata con me per l’accaduto, purtroppo non è la prima volta che mi accade, non con la stessa persona – spiega Filippo – non me la sono sentita di accettare le sue scuse anche perchè per me la situazione è complicata essendo cieco. Il mio desiderio è invece quello di richiamare l’attenzione sulla scelta di alcune razze di cani che sono più aggressive di altre e soprattutto di scegliere animali che siano commisurati alla propria mole fisica, la signora era fisicamente minuta e il cane era molto grande oltre 50 kg, soprattutto è importante tenere a portata di mano anche una museruola”.

Michela Bravaccini Capo nucleo Guardie zoofile di Enpa Piacenza

Esistono Razze più aggressive di altre?

“Non esistono razze più o meno aggressive – spiega Michela Bravaccini Capo Nucleo guardie zoofile di Enpa Piacenza – il distinguo si fa sul singolo animale, ogni cane ha un carattere, è ovvio che un cane di taglia grande produce danni maggiori di uno di piccola taglia, non è pensabile di demonizzare una razza piuttosto che un’altra, il cane coinvolto è un molossoide. Ci sono molossoidi buonissimi e chiuaua che ti mangiano fino alla caviglia”.

Piacenza ragazzo non vedente aggredito Il Caso di Filippo

“Sono molto contenta che non ci siano feriti tra persone e cani oltre alla paura – chiarisce Bravaccini – per fortuna si è trattato di un incidente il cane è sfuggito per una distrazione alla padrona era al guinzaglio e non era lasciato libero, le modlaità dell’accaduto indicano anche che il cane coinvolto non aveva intenzioni aggressive, certo era un cane da 50 chili, si è trattato di una situazione casuale anziché non consona”.

Una custodi corretta

“C’è una norma che da indicazioni precise sulla conduzione di un cane al guinzaglio – indica Bravaccini – esiste una legge Regionale nonché un regolamento comunale a Piacenza ben specifico sulla gestione degli animali da compagnia. Innanzitutto guinzaglio fisso lungo al massimo un metro e mezzo, i guinzagli retrattili non sono a norma di legge e possono essere sanzionati, sono stati resi illegali qualche anno fa per la pessima abitudine di lasciare che il cane vaghi anche a due o tre metri di distanza senza che il proprietario faccia attenzione”.

Cellulare in tasca

“Oltre al guinzaglio fisso da un metro e mezzo un’altra raccomandazione cellulare in tasca – segnala Bravaccini – capita sempre più spesso di incontrare persone cuo guinzagli retrattili e cellulari sott’occhio senza rendersi conto di dove sia il cane se corra o rappresenti un pericolo, questo è incivile e pericoloso gli incidenti capitano anche per questo”.

Dove trovare il regolamento

“Il regolamento è reperibile per quanto riguarda Piacenza città sul sito del Comune – Indica Bravaccini – alla voce tutela animali può essere scaricato e stampato in forma Pdf, dove ci sono tutte le regole di detenzione anche nella privata proprietà con delle specifiche sulla gestione del cane quando si è sulla pubblica via, per la provincia ci sono alcuni regolamenti comunali come quello del Comune di Fiorenzuola o si fa riferimento alla legge regionale 5 del 2005 e 27 del 2000”.