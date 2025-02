Piacenza – Ravenna LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Torna oggi in campo il Piacenza in una gara complicatissima contro la squadra più in forma del campionato, il Ravenna. Sono 18 i risultati utili consecutivi della squadra romagnola, che attualmente condivide la vetta della classifica con il Forlì e la formazione di Rossini non arriva al match odierno nel migliore dei modi: 2 sconfitte consecutive, coperta corta a causa degli infortuni e piena zona playout. Sarà importante per i biancorossi affrontare la sfida del “Garilli” nel migliore dei mondi, nonostante l’avversario sia il più temuto dell’intero girone.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Franzini; Del Dotto, Zucchini, Mannucci; Napoletano, Iob, Palma, Corradi, Ruiz; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli