Il Piacenza ci mette il cuore, ma non basta: il Renate vince 3-2 al “Garilli”. Scazzola: “Concediamo troppo” – AUDIO

Il Piacenza ci mette il cuore, ma paga ancora troppi errori in difesa ed esce senza punti anche dal “testa – coda”. Al “Garilli” non sono certamente mancati i gol, ben 5 a cui se ne aggiungono altri due, purtroppo entrambi annullati ingiustamente al Piacenza. I nerazzurri passano dopo appena 3′ minuti con Baldassin. Al 36′ il pari di capitan Cesarini, ma la prima frazione si chiude con la rete di Sorrentino che indovina l’angolo sotto il sette. All’ora di gioco terzo gol della capolista che esulta con Simonetti. Morra con opportunismo riapre la gara al 69′, ma i biancorossi non riescono più ad impattare: finisce a 3-2.

Un Piacenza che sicuramente ha creato tanto e che reclama per due gol di Morra (poi espulso nel finale) e Cesarini annullati entrambi per fuorigioco (in entrambi i casi molto dubbio). Scazzola ha ritrovato una squadra positiva e propositiva, che si è giocata la partita a viso aperto con una delle big della serie C. Rimangono però grosse lacune a livello difensivo: 21 gol subiti in 9 partite sono davvero il segno di grandi difficoltà a trovare l’equilibrio corretto.

Le parole di mister Scazzola al termine del match

La cronaca del match

END – Triplice fischio al Garilli. Il Piacenza gioca con cuore, ma viene sconfitto 3-2.

90+2′ ESPULSO MORRA PER PROTESTE! Il centravanti del Piacenza, già ammonito, va faccia a faccia con il direttore di gara e prende il secondo cartellino

90′ Un giocatore del Renate a terra: l’arbitro ferma il gioco

86′ Adesso i biancorossi sembrano aver perso la bussola del match

81′ Dieci minuti al termine: il Piacenza continua a crederci

79′ Dentro Lamesta, Rizza e Nelli, fuori Palazzolo, Capoferri e Munari

78′ OCCASIONE PIACENZA! Munari vince un rimpallo al limite dell’area, ma tutto solo davanti a Drago non riesce ad angolare la conclusione

74′ Dentro Ghezzi per Morachioli

72′ Ammonito Frosinini tra le file del Piacenza

70′ GOOOOL DEL PIACENZA! MORRA RIAPRE IL DISCORSO! Palla scodellata in area da Palazzolo e grande giocata di Morra che supera Drago

67′ GOL DEL RENATE! 3-1! Tap-in vincente di Simonetti dopo una grande parata di Rinaldi su situazione di calcio d’angolo. Biancorossi anche sfortunati

67′ Destro fiondato dai 30 metri e ottima parata di Rinaldi

65′ Ammonito Gonzi

62′ Dentro Simonetti per Gavazzi (Renate) e Frosinini per Parisi (Piacenza)

57′ ANNULLATO UN ALTRO GOL AL PIACENZA! Cesarini batte Drago su assist di Morra, ma il direttore di gara annulla anche questo per fuorigioco. Probabilmente un tocco di Palazzolo che ha messo Morra in offside, ma i dubbi rimangono anche qua…

55′ Ammonito Morachioli: è il secondo in casa Renate

52′ Dentro Gonzi per Zunno nel Piacenza e la coppia Squizzato e Possenti tra le file dei lombardi

50′ Partita spumeggiante in questo avvio: occasioni da una parte e dall’altra

47′ Cross di Cesarini e colpo di testa in torsione di Morra: palla centrale

46′ Primo cambio per l’Albinoleffe: fuori Menna, dentro Angeli

Primo tempo

INT – Termina il primo tempo al Garilli senza recupero: 2-1 per il Renate

43′ Piacenza vicino al pareggio in due occasioni: prima Zunno obbliga Drago alla parata bassa con un destro potentissimo dai 25 metri; dopo Parisi sfiora il palo con un colpo di testa spizzato

41′ GOL! 2-1 RENATE! Magia assoluta di Sorrentino che mette la palla all’incrocio dei pali con il mancino.

38′ Ammonito Sorrentino per fallo su Parisi

37′ GOOOOL DEL PIACENZA! 1-1! CESARINI! Discesa speciale di Munari, cross a rimorchio per Morra, destro sbucciato del centravanti e tap-in vincente di Cesarini appostato sul secondo palo.

35′ Ammonito Morra tra le file del Piacenza

31′ Tentativo di Morra da 30 metri: palla centrale

28′ MORRA VICINO AL GOL! Traccia verticale di Munari per Parisi, cross morbido sul secondo palo e zuccata di Morra: palla che rimbalza a terra e si alza sopra la traversa

27′ CESARINI DIVORA IL PAREGGIO! Lancio in profondità per Morra e sponda intelligente per Cesarini: il capitano arriva all’altezza del dischetto ma spara alle stelle

24′ Ci provano da fuori area i biancorossi: parata comoda per Drago

21′ Non si è spaventato il Renate, che ha ripreso il controllo del match

16′ ANNULLATO IL PAREGGIO DEL PIACENZA! Calcio d’angolo di Persia, torre di Cosenza e gol in acrobazia di Morra. L’arbitro annulla per offside, ma rivedendo il replay rimangono parecchi dubbi

14′ Cambia passo Munari sulla destra: l’esterno guadagna un calcio d’angolo

11′ Adesso Renate molto più autoritario in campo. La capolista ha iniziato a gestire il possesso

7′ Cross di Cesarini e parata comoda per Drago. Bella reazione del Piacenza dopo il gol subito a freddo

4′ Ci prova Morra! Fuga del numero 9 del Piacenza e destro incrociato: bella parata di Drago

3′ GOL! 1-0 RENATE! Cross di Morachioli dalla sinistra, sponda di Maistrello e tiro piazzato di Baldassin che trova l’angolino basso. Impotente Rinaldi

2′ Subito Piacenza dirompente con una bella discesa di Capoferri

1′ Iniziata al Garilli

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Rinaldi, Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri, Munari, Persia, Palazzolo, Zunno, Cesarini, Morra. All. Scazzola. A disposizione: Tintori, Vivenzio, Rizza, Nava, Rossetti, Pezzola, Nelli, Lamesta, Gonzi, David, Vianni, Conti, Onisa, Frosinini, Bianchieri

Renate (4-3-3): Drago, Anghileri, Menna, Silva, Ermacora, Gavazzi, Baldassin, Esposito, Sorrentino, Maistrello, Morachioli. All. Dossena. A disposizione: Furlanetto, Angeli, Sgarbi, Ghezzi, Squizzato, Malotti, Larotonda, Possenti, Rossetti, Simonetti