Piacenza – Renate LIVE dalle 18:00

Ancora senza vittorie ed ultimo in classifica il Piacenza di Scazzola, reduce dalla sconfitta al “Piola” di Vercelli, proverà a mettere il bastone tra le ruote ai primi in classifica del Renate nel turno infrasettimanale, valevole per la 9a giornata di campionato

Le formazioni ufficiali

Piacenza 4-4-2: Rinaldi, Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri, Munari, Persia, Palazzolo, Zunno, Cesarini, Morra. All Cristiano Scazzola

A disposizione: Tintori, Vivenzio, Rizza, Nava, Rossetti, Pezzola, Nelli, Lamesta, Gonzi, David, Vianni, Conti, Onisa, Frosinini, Bianchieri

Renate 4-3-3: Drago, Anghileri, Menna, Silva, Ermacora, Gavazzi, Baldassin, Esposito, Sorrentino, Maistrello, Morachioli. All. Andrea Dossena

A disposizione: Furlanetto, Angeli, Sgarbi, Ghezzi, Squizzato, Malotti, Larotonda, Possenti, Rossetti, Simonetti