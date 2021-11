Piacenza – Renate: segui il LIVE dalle 14:30

Dopo il successo in campionato sulla Pro Vercelli e la vittoria in Coppa contro il Modena, il Piacenza Calcio torna in campo per chiudere questa serie di turni ravvicinati che dura da tre settimane. Al “Garilli” arriva il Renate di mister Roberto Cevoli.

La squadra di Scazzola ha sicuramente incrementato il proprio morale grazie ai recenti risultati, tuttavia ottenere la terza vittoria consecutiva non sarà affatto facile. I nerazzurri sono secondi in campionato assieme al Padova ad un solo punto dalla capolista Sudtirol e godono del miglior attacco del girone con ben 27 reti messe a referto.

Tra le file degli ospiti tornano al “Garilli” due ex biancorossi vale a dire Jacopo Silva, capitano del Piacenza per diverse stagioni, e Francesco Galuppini, protagonista del ritorno tra i professionisti nel 2016/17 e capocannoniere del Renate con 11 reti.

Scazzola ha convocato per la gara anche il nuovo arrivo Raicevic, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina per poi, eventualmente, entrare a partita in corso.

Ascolta Piacenza – Renate su RADIO SOUND, fischio d’inizio alle 14:30

La probabile formazione dei biancorossi

Piacenza (3-5-2): Pratelli; Nava, Tafa, Marchi; Parisi, Corbari, Suljic, Marino, Gonzi; Rabbi, Cesarini. All Scazzola

