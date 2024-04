Piacenza Roller Team alla sua prima gara importante di stagione, i ragazzi correranno sulla parabolica a Forlì il 14 Aprile – AUDIO

Piacenza Roller Team, Associazione inline Skating pattinaggio da corsa inizia i suoi impegni con la prima gara importante il prossimo 14 aprile a Forlì. Il sodalizio Piacentino è pronto con i suoi ragazzi ad affrontare gli impegni di stagione con i suoi ragazzi.

Piacenza Roller Team come è nato

“Io ho cominciato a seguire i miei figli oramai 10 anni fa – racconta Andrea Gostantini allenatore della squadra – prima come passione e poi facendo i corsi da allenatore. Nel corso dell’estate 2023 alcuni genitori di alcuni atleti hanno deciso di cucire su misura una squadra per i loro figli su delle esigenze specifiche, non solo lo sport ma anche momenti ludici, creativi abbiamo dato un valore aggiunto oltre allecompetizioni anche ai rapporti umani”.

Piacenza Roller Team squadra ma anche gruppo di amici

“Tra i genitori il rapporto è ottimo facciamo anche troppe serate insieme, scherzo – ancora Gostantini – i ragazzi invece li definirei semplicemente meravigliosi, nel senso che il loro legame è fortissimo, giocano, scherzano, si allenano duro e tutto con una bella sintonia, è il nostro primo obiettivo raggiunto è l’aria che si respira tra gli atleti che vanno dai 19 anni di Gaia alle due undicenni Sofia e Giulia e in mezzo il gruppo sono 11 gli atleti agonisti”.

Piacenza Roller Team l’età minima per avvicinarsi a questo sport

“Non esiste un’età minima per approcciare a questo sport – spiega Gostantini – mi è capitato di vedere bambini piccolissimi sui pattini sono anche molto divertenti, per quanto riguarda l’agonismo, l’età ideale è a partire dai 6 o 7 anni che non vuol dire fare subito le gare ma approcciare a specifici allenamenti che portano poi alle competizioni”.

Audio intervista con L’allenatore Andrea Gostantini

Piacenza Roller Team gli allenamenti

“Gli impegni di allenamento dipendono dai periodi e dalla struttura – indica Andrea Gostantini – quando siamo all’aperto arriviamo anche a 5 allenamenti alla settimana anche 6, al chiuso ne facciamo 2 oppure 3”.

Piacenza Roller Team le strutture

“A Piacenza purtroppo è un po carente di strutture al chiuso – racconta Gostantini – all’aperto c’è il pattinodromo, noi siamo l’ultima società in ordine di nascita e siamo riusciti ad ottenere degli spazi dalle altre due società cittadine che sono il Green Team e Piacenza Skate che ci hanno concesso degli spazi di allenamento in condivisione e di questo li ringraziamo”.

Piacenza Roller Team le gare

“Abbiamo già fatto il regionale indoor ad Imola dove abbiamo avuto qualche titolo regionale e un piazzamento ottimo in Regione e prima squadra della Provincia di Piacenza – spiega Gostantini – il 14 invece abbiamo il Regionale in pista Parabolica a Forlì e sarà il secondo titolo regionale con accesso agli italiani con un buon piazzamento, per noi è la prima gara importante”.

Piacenza Roller Team obiettivi e sogni

“I sogni sono tanti, come portare uno o più atleti a livello nazionale sarebbe una cosa fantastica -racconta Gostantini – c’è molto da lavorare e spesso l’obiettivo non si raggiunge, si può portare un campionato italiano, si può raggiungere un buon piazzamento ma questo non vuol dire andare in nazionale, si tratta dell’obiettivo nel cuore di ogni atleta, ma questo lo vedremo nel tempo. Un sogno nel cassetto intanto sarebbe poter ospitare un titolo regionale a Piacenza – indica Gostantini – il nostro pattinodromo è una struttura veramente bellissima ma nonostante i tenativi siamo stati bloccati da un cavillo burocratici manca l’omologazione per disputarci le competizioni”.

Supporters

“Un ringraziamento particolare – dice Andrea Gostantini – va a chi ci ha sostenuto dall’inizio e lo fa tuttora in tutte le nostre iniziative sono la Ce costruzioni elettriche e LTP carburanti”.

Informazioni

“Tutte le informazioni sulle nostre attività o gare da disputare o disputate si trovano sul nostro sito ufficiale www.piacenzarollerteam.it – indica Gostantini – dove è possibile trovare anche i link diretti per le nostre pagine social”.