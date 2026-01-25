Piacenza – Rovato LIVE SU RADIO SOUND dalle 14:30

Il Piacenza è a caccia dei tre punti per rimanere agganciato alla treno di testa del girone D di serie D, la vittoria di Imola ha ridato fiducia ai biancorossi dopo il difficile inizio di 2026, in cui hanno raccolto un solo punto in due gare. Il tecnico dovrà rinunciare ancora a Taugourdeau che deve scontare altri due turni di squalifica, ma dal mercato è arrivato un rinforzo importante come Alessandro De Vitis, ex giocatore della Sampdoria, che ha fatto tanta serie B e che può essere impiegato sia a centrocampo che in difesa. Il Rovato arriva al “Garilli” da ottavo in classifica e dopo un convincente 2-0, rifilato alla Correggese.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Putzolu, De Vitis, Poledri, Campagna, Mustacchio, Manuzzi. All Franzini.

Il pregara

Franzini verso Piacenza – Rovato: “Non pensiamo a Pistoia, domenica avremo una gara molto complicata contro una squadra sbarazzina”

