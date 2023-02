Piacenza – Sangiuliano, LIVE dalle 18:00

Al “Garilli” è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. I biancorossi sono reduci dal buon pari esterno con l’Albinoleffe, gli ospiti arrivano da un periodo negativo che il nuovo tecnico ed ex giocatore del Piacenza Carmine Gautieri sta cercando di concludere. In caso di successo del Piacenza i biancorossi scavalcherebbero i milanesi in classifica.

La probabile formazione

Piacenza 3-5-2: Nocchi, Accardi, Cosenza, Nava, Munari, Palazzolo, Chierico, Suljic, Rizza, Cesarini, Morra