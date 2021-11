Piacenza, Scazzola: “Con il Renate abbiamo fatto una grande partita” – AUDIO

Un magnifico Piacenza centra il terzo successo di fila in una settimana e batte per 3-1 un avversario ostico come il Renate. Ad analizzare la vittoria e il momento di forma dei biancorossi è mister Cristiano Scazzola:

Il Renate arrivava da favorito…

Abbiamo fatto una grande partita. Nelle scorse giornate gli episodi non ci hanno aiutato molto. Oggi abbiamo avuto diverse occasioni e potevamo fare anche più di tre gol. Non era assolutamente una partita facile, ma abbiamo concesso poco e il gol loro è arrivato su un calcio piazziato. I ragazzi hanno dato l’anima.

Partita perfetta

Sono contento della prestazione. Possiamo ancora migliorare ed essere più incisivi.

Nava

Il gruppo è competitivo. Nava ha caratteristiche che ci servono perché è bravo di testa e forte fisicamente. Le scelte iniziali a volte dipendono anche dai giovani.

Il centravanti

Raicevic è fuori forma e credo che sarà al top tra tre settimane. I nostri attaccanti devono dare il massimo nei minuti di gioco loro concessi. Oggi, Cesarini e Rabbi hanno speso molto, ma Dubickas e Raicevic, quando sono entrati, non hanno abbassato l’intensità.

Derby

La partita con il Fiorenzuola è importante anche per la classifica. Io ho giocato probabilmente nel Fiorenzuola che storicamente ha raggiunto l’apice con i quarti di Coppa Italia contro l’Inter e lo spareggio per andare in Serie B. È la prima volta che sfido il Fiorenzuola da avversario, ma torno volentieri al “Comunale”.

Di seguito, l’intervista audio completa a Scazzola:

Clicca qui per leggere i punti di vista del nostro Andrea Amorini