Piacenza – Seregno 1-1, Dubickas la sblocca in tuffo, ma i biancorossi si fanno beffare nel recupero

Un pareggio vietato ai deboli di cuore quello del “Garilli” tra il Piacenza ed il Seregno. I biancorossi si presentavano alla partita senza Corbari e Raicevic e con Cesarini non ancora in condizione. Gli ospiti, invece, con un punto in più in classifica, ma tanti problemi a livello societario. La prima occasione dei lombardi arriva dopo appena 20 secondi.

I padroni di casa devono contenere la bravura di Cernigoi, abilissimo sulle palle alte. Il Seregno nella prima frazione colpisce ben due legni. I piacentini invece sfiorano il vantaggio con Parisi.

Pratelli sfodera una prestazione sontuosa. Ma è di nuovo Parisi a farsi perdonare i due errori della prima frazione con un cross al bacio per Dubicaks. Spettacolare il gol dell’attaccante biancorosso: un tuffo concluso con un colpo di testa destinato al fondo del sacco al 58′.

Ancora una volta però la squadra di Scazzola paga a caro prezzo il finale. In pieno recupero pare Cocco (condizionale d’obbligo perché la fitta nebbia non consentiva una visuale corretta) l’autore del pareggio. Martedì, alle ore 18:00 sarà ospite del Trento per la prima giornata del girone di ritorno.

Scazzola ammonisce: “Prendiamo troppi gol nei minuti di recupero”

La partita

Secondo tempo

Pareggio del Seregno al 94′

concessi 5 minuti di recupero

75′ Entra Codromaz, fuori Armini

66′ Entra Simonetti per Bobb

65′ Ammonito Bobb

58′ Gol del Piacenza! Traversone di Parisi e Dubickas in tuffo trova il vantaggio di testa! Piacenza – Seregno 1-0!

55′ Entra Rabbi al posto di Lamesta.

53′ Pallonetto di Jimenez, grandissima parata di Pratelli, sicuramente tra i migliori in campo.

47′ Fallo di Bobb e calcio di punizione per il Seregno. Con Cocco che va sul pallone, la conclusione è completamente alta.

Entra Marino per De Grazia



Primo tempo

Finisce il primo tempo. Uno 0-0 casuale tra due squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Gli ospiti hanno avuto un paio di superoccasioni ed hanno colpito due legni. Il Piacenza ha sfiorato il gol con Parisi.

45′ Calcio di punizione 6 metri fuori dall’area. Nava svetta ed evita il peggio. Cross di Galeotafiore, Cocco colpisce di testa e Pratelli nega il gol all’avversario con l’ennesima grande parata.

41′ Scambio perfetto tra Lamesta e Parisi, quest’ultimo ottiene un altro corner per il Piacenza.

40′ Jimenez entra in area e Marchi evita il peggio, anticipando Cernigoi. Altra grande parata di Pratelli sugli sviluppi, l’estremo difensore dice di no a Galeotafiore

38′ Ammonito Nava

34′ Grandissima occasione per il Piacenza. Lamesta serve Gonzi che in velocità mette in mezzo per Parisi che fallisce il gol del vantaggio e non trova nemmeno la porta: era da solo davanti al portiere.

30′ ora è il Sergno a fare la partita, sfruttando i centimetri di Cernigoi, sempre pericoloso sulle palle alte.

15′ traversone dalla sinistra: Cernigoi di testa colpisce il palo esterno destro. Si tratta del secondo legno colpito dagli ospiti nel primo quarto d’ora.

10′ Adesso il Piacenza aumenta i giri del motore: traversone dalla destra e Parisi va di testa, in tuffo , ma trova una grande reazione dell’ex biancorosso Fumagalli che gli nega quello che sarebbe stato un grandissimo gol.

5′ Cross dalla sinistra di Gonzi: una palla che diventa insidiosissima: il Seregno concede il primo corner della partita. Sugli sviluppi del corner lo stesso Gonzi calcia all’altezza del dischetto. Palla alta sopra la traversa.

Dopo venti secondi grandissima occasione per il Seregno: Marino si presenta a tu per tu con Pratelli, ma spara alto.

3′ Punizione per il Seregno 10 metri fuori dall’area. Cocco colpisce la parte superiore della traversa.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Pratelli, Armini, Nava, Marchi, Parisi, De Grazia, Suljic, Bobb, Gonzi, Dubickas, Lamesta. All Scazzola

A disposizione: Libertazzi, Cesarini, Tafa, Angileri, Burgio, Codromaz, Rabbi, Giordano, Marino, Simonetti, Gissi

Seregno: (3-5-2): Fumagalli, Zoia, Borgese, Galeotafiore, Invernizzi, Jimenez, Mandorlini, Marino, Germignani, Cernigoi, Cocco. All. Mariani

A disposizione: Lupu, Cortesi, Rossi, Aga, Raggio, St Clair, Ronci, Alba, Scognamiglio, Marino F,D’Andrea