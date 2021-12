Piacenza – Seregno LIVE 0-0

Dopo la bella prova con la Feralpi il Piacenza vuole chiudere in bellezza: la gara contro il Seregno sarà l’ultima al “Garilli” del 2021. I biancorossi dovranno ancora una volta fare i conti con le assenze di Cesarini e Corbari, ma gli ospiti arrivano a questo match dopo due settimane di marasma mediatico e in un clima societario tutt’altro che idilliaco (leggi qui).

Il Piacenza ha la chance di superare i lombardi in classifica in caso di successo. Davanti il mister si affida alla coppia Dubickas – Lamesta

La partita

Primo tempo

10′ Adesso il Piacenza aumenta i giri del motore: traversone dalla destra e Parisi va di testa, in tuffo , ma trova una grande reazione dell’ex biancorosso Fumagalli che gli nega quello che sarebbe stato un grandissimo gol.

5′ Cross dalla sinistra di Gonzi: una palla che diventa insidiosissima: il Seregno concede il primo corner della partita. Sugli sviluppi del corner lo stesso Gonzi calcia all’altezza del dischetto. Palla alta sopra la traversa.

Dopo venti secondi grandissima occasione per il Seregno: Marino si presenta a tu per tu con Pratelli, ma spara alto.

3′ Punizione per il Seregno 10 metri fuori dall’area. Cocco colpisce la parte superiore della traversa.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Pratelli, Armini, Nava, Marchi, Parisi, De Grazia, Suljic, Bobb, Gonzi, Dubickas, Lamesta. All Scazzola

A disposizione: Libertazzi, Cesarini, Tafa, Angileri, Burgio, Codromaz, Rabbi, Giordano, Marino, Simonetti, Gissi

Seregno: (3-5-2): Fumagalli, Zoia, Borgese, Galeotafiore, Invernizzi, Jimenez, Mandorlini, Marino, Germignani, Cernigoi, Cocco. All. Mariani

A disposizione: Lupu, Cortesi, Rossi, Aga, Raggio, St Clair, Ronci, Alba, Scognamiglio, Marino F,D’Andrea