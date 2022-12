Piacenza smaltirà 7 mila tonnellate di rifiuti provenienti dalla Liguria, è scontro in consiglio comunale

Piacenza accoglierà e smaltirà i rifiuti provenienti da parte della Liguria, precisamente Genova, Imperia e Savona. La giunta guidata da Stefano Bonaccini, infatti, alcuni giorni fa ha approvato una delibera concretizza questa decisione. Si parla di rifiuti urbani indifferenziati che saranno smaltiti nel termovalorizzatore di Piacenza, gestito da Iren.

Nei mesi scorsi, la Liguria ha infatti richiesto all’Emilia-Romagna “un supporto per affrontare una situazione temporanea di emergenza – si legge in delibera – concentrata nel periodo compreso tra ottobre 2022 e la fine del 2023, nella gestione dei rifiuti urbani indifferenziati per un quantitativo complessivo di circa 10.000 tonnellate per ogni semestre dell’anno 2023”. A Piacenza, nello specifico, arriveranno 7 mila tonnellate.

Di questo tema si è parlato anche in consiglio comunale con la maggioranza che ha evidenziato la necessità di arrivare all’approvazione di questa operazione entro il 31 dicembre. Di tutt’altra opinione la minoranza che ha presentato diversi emendamenti alla delibera.