Piacenza – Tau LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Piacenza pronto a tornare in campo oggi Domenica 27 Aprile per l’ultima gara casalinga della stagione contro il Tau. I biancorossi vengono da un’importante vittoria per 3-0 ai danni dello United Riccione e nella gara valida per la 33esima giornata di campionato vogliono chiudere il discorso salvezza: sarà complicato, però, per gli uomini di Rossini riuscire a fare punti contro una delle sorprese del campionato, che ora si trova al quarto posto nel girone.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Franzini; Del Dotto, Somma, Iob; Napoletano, Andreoli, Tentoni, Palma, Ruiz; D’Agostino, Castelli. All. Rossini.

Il prepartita