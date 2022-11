Piacenza – Triestina, LIVE dalle 18:00

Dopo il buon pari strappato al Novara il Piacenza di mister Scazzola gioca un match fondamentale per la salvezza: battere la Triestina significherebbe superarla in classifica ed abbandonare l’ultimo posto che a fine anno costerebbe la retrocessione diretta. I rossoalabardati di mister Pavanel hanno ottenuto solo 4 punti nelle ultime 7 partite e, esattamente come i biancorossi, giocheranno questa gara come una finale; i locali avranno però dalla loro il sostegno del pubblico del “Garilli”

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2) Rinaldi; Nava, Cosenza, Masetti; Gonzi, Suljic Nelli Palazzolo, Rizza; Cesarini, Morra. All. Scazzola