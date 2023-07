Piacenza, buone notizie dal turismo. Cella (Federalberghi): Dati migliori rispetto al 2019” – AUDIO

Piacenza, buone notizie dal turismo: i dati del 2022 sorridono al nostro territorio anche secondo l’ultima indagine congiunturale della Provincia. La situazione è in crescita dopo il periodo molto difficile del Covid. Il gap da recuperare adesso riguarda solo gli arrivi (-3%), mentre per i pernottamenti viene confermato il superamento dei livelli raggiunti nel 2019 di circa il 10%.

“I dati sono anche migliori di quelli del 2019 – commenta a Radio Sound Ludovica Cella Presidente di Federalberghi Piacenza – quindi siamo molto soddisfatti del lavoro fatto. C’è un tasso di occupazione in crescita”.

Inoltre emerge come la dinamica del turismo sia stata generalmente migliore di quella vista in Regione. Piacenza si piazza al primo posto tra le province emiliano-romagnole per intensità del recupero e crescita dei pernottamenti rispetto al pre-pandemia. Anche per quanto riguarda gli arrivi la ripresa risulta più incisiva, ad esempio rispetto a quella che si è vista a Parma o a Reggio-Emilia.

Superare Parma è una soddisfazione – prosegue Cella – l’unica pecca è che non c’è un riscontro preciso. Infatti noi abbiamo in città una situazione particolare con bed & breakfast e case vacanze dove è molto più difficile censire i dati rispetto alle strutture alberghiere che forniscono sempre questi numeri. Un aspetto riscontrato anche dal gettito della tassa di soggiorno.

Sugli affitti temporanei non in regola, la situazione è cambiata?

Non è cambiata, ma l’Amministrazione Comunale ha preso consapevolezza del problema. All’ultimo tavolo tecnico ci è stata data assicurazione che si cercherà di prendere tutti i provvedimenti del caso. Questo per noi è una buona notizia, ma lo è per tutta la città. In primis riguarda la sicurezza per Piacenza. Poi è un danno verso lo Stato perché comunque se c’è una tassa di soggiorno non è giusto che venga pagata solo da chi va in hotel. Anche questo riguarda il bene della città. Infatti la tassa deve servire per migliorare e agevolare il turismo.

Piacenza, turismo: intervista a Ludovica Cella (Federalberghi)

