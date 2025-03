LIVE Piacenza – Tuttocuoio 2-0 Biancorossi in vantaggio grazie alle reti di Recino e Zucchini: fine primo tempo

Piacenza pronto a tornare in campo oggi Domenica 2 Marzo per la gara casalinga contro il Tuttocuoio. Il successo della scorsa settimana ai danni del Sasso Marconi, firmato Stefano D’Agostino, ha riportato la tranquillità in casa Piacenza, che ora si trova fuori dalla zona playout. Gli uomini di Rossini vogliono, quindi, macinare più punti possibili, anche in una partita complicata come quella di oggi, per raggiungere l’obiettivo stagionale il più presto possibile.

La partita

Primo tempo

Le squadre sono in campo: via al match tra Piacenza e Tuttocuio. Segui ora la diretta sulle frequenze di Radio Sound.

5′- Traversone di Andreoli dall’out di destra, semi-rovesciata di Recino che prova subito a sbloccare il match. Palla centrale, parata facile per Carcani.

6′- Benericetti fermo a terra dolorante. Ospiti costretti al cambio, al suo posto Centonze.

11′- Gara equilibrata, possesso palla del Tuttocuoio che per ora non affonda la ricerca del vantaggio.

13′- Piacenza in vantaggio!!! Ruiz salta Bertona, entra in area, appoggia per Recino che insacca in rete la palla dell’1-0 a favore dei biancorossi. Piacentini avanti.

18′- Piacenza che dopo il vantaggio non si chiude, ma cerca insistentemente il raddoppio. Poco fa tentata una sgaloppata da D’Agostino sull’out di sinistra fermato dalla difesa ospite. Poco dopo il 14 ammonito per un ingenuo fallo a centrocampo.

25′- Ritmi più bassi rispetto all’inizio del match. Piacenza che prova sporadicamente a far male per la seconda volta al Tuttocuoio, che non ha aumentato i giri del motore rispetto alla prima parte di frazione, nonostante lo svantaggio.

32′- Ruiz in progressione sull’out di sinistra salta secco Fino, poi cerca Recino con un cross, ma la difesa ospite spazza e sventa la potenziale occasione da gol.

36′- D’Agostino sfiora il raddoppio dopo un bel gioco di gambe in area e una conclusione col mancino che sfiora il palo esterno e finisce a lato. Biancorossi alla ricerca del raddoppio.

39′- Zucchini raddoppia!! Piacenza in avanti per 2-0 con un gran colpo di testa del difensore biancorossi dopo un corner.

45′- Finisce il primo tempo. Totale controllo della partita da parte dei biancorossi che si trovano in vantaggio di due reti, Recino e Zucchini i marcatori.

Secondo tempo

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Franzini; Iob, Zucchini, Somma; Casazza, Andreoli, Palma, Tentoni, Ruiz; D’Agostino; Recino. All Rossini.

Tuttocuoio (3-5-2): Carcani; Veron, Bardini, Moretti, Bertona, Sangaro, Fino, Chiti, Lorenzini, Benericetti, Boiga. All Firicano.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli