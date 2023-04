Piacenza – Vicenza LIVE 0-0, subito occasionissima per Cesarini

Il Piacenza di Abbate deve in casa con il Vicenza e sperare in un passo falso della Triestina per accedere ai play out ed evitare la retrocessione diretta in serie D. Il destino dei biancorossi si decide in questi ultimi 90′.

La partita

Primo tempo

3′ Rizza la mette in mezzo rasoterra dalla sinistra, Cesarini di piatto prova la conclusione, ma Consenti respinge. Prima grande occasione della partita.

1′ Primo corner per il Piacenza. Corner che si spegne a fondo campo

Iniziata al “Garilli”

Piacenza in classica maglia biancorossa. Maglia scura per il Vicenza.

La probabile formazione

Piacenza 3-5-2 Nocchi; Accardi, Cosenza, Masetti, Parisi, Suljic, Giorno, Gonzi, Rizza; Cesarini, Morra. All.: Abbate

A disposizione: Fossati, Tintori, Nava, Plescia, Zunno, Chierico, Palazzolo, Luppi, Munari, Vianni, Zanandrea, Capoferri

Vicenza 4-3-3: Confente, Corradi, Cappelletti, Sandon, Zonta, Giacomelli, Jimenez, Scarsella, Stoppa, Rolfini, Oviszach. All. Thomassen

A disposizione: Brzan, Iacobucci, Pasini, Greco, Begic, Mogentale, Tonin, Ndiaye, Della Morte

Il pre partita