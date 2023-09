Piacenza – Villa Valle LIVE dalle 15:00

L’attesa è finita! Dopo il brillante successo ottenuto contro il Ciserano, il Piacenza Calcio è pronto per affrontare la sua seconda sfida di campionato contro il Villa Valle. La partita si terrà al mitico stadio “Garilli” e promette emozioni ad altissimo livello. I tifosi sono già in fermento, ansiosi di vedere la loro squadra del cuore scendere in campo. Il mister Maccarone ha lavorato duramente con il suo team, e l’entusiasmo è alle stelle.

Il Piacenza in Ottima Forma

Il Piacenza ha dato il via al campionato con il piede giusto, dimostrando grande determinazione e capacità di gioco nel primo incontro contro il Ciserano. Con una vittoria convincente e prestazioni di alto livello, i giocatori del Piacenza hanno dimostrato di essere pronti per questa stagione. Mister Maccarone ha lavorato sulla tattica e sulla forma fisica della squadra, e sembra che tutto stia procedendo secondo i piani.

Il Ritorno di Gerbaudo ed Artioli

Una notizia che farà sicuramente felici i tifosi del Piacenza è il ritorno in squadra di due pilastri fondamentali: Gerbaudo ed Artioli. Questi due talentuosi giocatori erano stati costretti a restare fuori per infortunio nelle prime giornate di campionato, ma ora sono pronti a tornare in campo e a dare il loro contributo alla squadra. La loro esperienza e abilità saranno un grande vantaggio per il Piacenza in questa sfida.

La Sfida in Diretta su Radio Sound

Per i tifosi che non possono essere presenti allo stadio “Garilli” di persona, c’è una fantastica alternativa per seguire la partita in diretta: Radio Sound. La radio ufficiale del Piacenza Calcio 1919 trasmetterà l’intera partita in diretta su diverse frequenze, inclusi FM 95.0 e 94.6, oltre a essere disponibile in streaming online.

Ascoltare la partita su Radio Sound è un’esperienza unica. Grazie alle voci appassionate dei commentatori, sentirai ogni emozione, ogni tiro e ogni gol come se fossi lì in tribuna. È la scelta ideale per i tifosi che vogliono vivere appieno l’atmosfera della partita anche se non possono essere fisicamente presenti.

L’attesa per la partita tra il Piacenza e il Villa Valle è alle stelle, e con il ritorno di giocatori chiave come Gerbaudo ed Artioli, le prospettive sembrano ancora più promettenti. Non perdere questa occasione di seguire la partita in diretta su Radio Sound, la radio ufficiale del Piacenza Calcio 1919. Preparati a tifare per la tua squadra e goditi un’emozionante giornata di calcio. Forza Piacenza!

La probabile formazione

Piacenza 4-3-3 Moro, Canale,Silva, Del Dotto, Santella, Artioli, Bachini, Gerbaudo, Ndoye, Recino, D’Agostino all. Maccarone