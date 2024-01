LIVE Piacenza – Ciserano 1-0 Fine primo tempo, dominio biancorosso fin qui

I biancorossi tornano in campo dopo la sosta per la prima gara del 2024: il Piacenza, dopo il pareggio interno con la Varesina, ospiterà domenica 7 Gennaio il Ciserano Bergamo nella prima partita del girone di ritorno. Rossini è determinato ad affrontare al meglio questa seconda parte di campionato, nonostante i 7 punti di distanza dalla vetta.

La partita

Primo tempo

Squadre in campo, primo fischio d’inizio del 2024 al “Garilli”! Piacenza in classico completo biancorosso; ospiti in divisa nera.

4′- Primo calcio d’angolo per i biancorossi dopo una bella azione personale di Bassanini.

7′- Azione ben costruita dei biancorossi che sono partiti forte in questa 20^ giornata: traversone di D’Agostino che Cavalieri toglie con i pugni a Recino. Piacenza vicina al vantagggio.

10′- Occasione Ciserano! Grande intervento di Moro su un calcio d’angolo per gli ospiti.

15′- Ciserano ancora pericoloso! Moro di nuovo decisivo in tuffo su un traversone di Careccia dall’out di sinistra.

19′- Ndoye porta in vantaggio il Piacenza! Super azione nata dai piedi di Bassanini che salta un difensore, cerca il traversone, Recino con un grande giocata lascia il pallone a Ndoye che appoggia in porta.

27′- Piacenza che dopo il gol non è sazio! Andreoli colpisce il palo interno dopo un bel controllo di palla. Biancorossi vicini al raddoppio.

32′- Ciserano prova a rimettere in parità il match, ma senza impattare a dovere: interventi facili di Moro evitano qualsiasi tipo di pericolo.

36′- Primo cambio del match nelle file del Ciserano, fuori Manzi per un problema fisico, subentra Calacoci.

40′- Super gol in rovesciata di Bassanini annullato per fuorigioco. Grandissima giocata del classe ’06.

45+1′- Finisce qui il primo tempo al “Garilli”. Dominio assoluto per i biancorossi fin qui che però non sono riusciti a trovare il raddoppio; pochissime occasioni per gli ospiti. Piacenza-Ciserano 1-0.

Secondo tempo

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Somma, Artioli, Ndoye, Andreoli, Corradi, Bassanini, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Virtus Ciserano (4-3-2-1): Cavalieri; Mosconi, Ceruti, Cazzola, Cortinovis, Perico, Careccia, Manzi, Bertoli, Belloni, Ghisleni. All Del Prato.

Il prepartita