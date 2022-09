Piacenza – Virtus Verona, LIVE 0-0

I biancorossi di Scalise vogliono far dimenticare il ko della scorsa settimana a Crema. Per la prima partita al “Garilli” del campionato 2022/2023 sfideranno la Virtus Verona. Il tecnico deve rinunciare agli squalificati Zunno, Parisi e Suljic, tutti espulsi contro la Pergolettese. Torna invece a disposizione capita Cesarini.

La partita

Primo tempo

29′ Occasione per la Virtus Verona: Sinani entra in area e trova solo la rete esterna.

27′ Rossetti recupera un buon pallone, serve Cesarini che ci prova da posizione defilata e per poco non trova la porta. Di fatto è la prima occasione per il Piacenza in questo match.

20′ Punizione per il Piacenza. Nelli però disegna una traiettoria troppo centrale ed è tutto facile per Sibi.

18′ Il Piacenza perde clamorosamente il pallone in contropiede e favorisce gli ospiti che vanno vicinissimi al gol con Siniani che rasoterra per pochissimo non trova la porta, ma solo il corner (c’è stata una deviazione).

10′ Calcio di punizione per la Virtus, una sorta di corner corto a 5 metri dall’area. La difesa biancorossa riesce a sbrogliare.

9′ Capoferri concede il primo corner per la Virtus. Dopo il tocco di un biancorosso c’è il secondo corner consecutivo per gli ospiti. Cross molto velenoso, ma l’arbitro vede un fallo in attacco degli scaligeri.

7′ Cesarini conquista un bel calcio di punizione una decina di metri fuori dall’area sull’out di destra. Nelli sul pallone. Batte rasoterra per cercare la conclusione da fuori area di Cesarini, ma il capitano colpisce malissimo.

2′ Subito un calcio di punizione per la Virtus Verona: Alfredson fortunatamente non trova la porta.

Iniziata al “GarillI”

Le probabili formazioni

Piacenza (4-4-2) – Tintori; Frosinini, Cosenza, Nava, Capoferri; Munari, Palazzolo, Nelli, Vianni; Cesarini, Rossetti. All. Scalise

Virtus Verona: Sibi; Ruggero, Faedo, Daffara; Hallfrdsson, Talarico, Lonardi, Tronchin, Amadio; Danti, Sinani. All.: Fresco

IL PRE PARTITA