Pistoiese – Fiorenzuola LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Dopo la batosta nell’ultima gara del 2024 contro il Prato e dopo aver toccato il fondo della classifica, il Fiorenzuola torna in campo quest’oggi contro la Pistoiese. La gara valida per la 18esima giornata del girone D di Serie D sarà la prima gara sotto la gestione di Andrea Ciceri, dopo l’esonero di Cammaroto e la parentesi Guglieri nell’ultima gara del girone d’andata: un nuovo inizio per i rossoneri, che vogliono a tutti i costi, in questo girone di ritorno, raggiungere l’obiettivo salvezza.

La probabile formazione

Fiorenzuola (3-5-2): Gilli, Censi, Ronchi, De Ponti, Gavioli, Postiglioni, Trovade, Tringali, Parisi, Cancello, Oboe. All Ciceri.

Il prepartita